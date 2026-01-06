Въпреки ползите, използването на изкуствен интелект в здравното пространство не е без рискове, предупреждават експертите

7796 Снимка: Istock by GettyImages

Повече от 40 милиона души по света ежедневно се обръщат към ChatGPT за здравна информация, сочи ексклузивен доклад предоставен на Axios от OpenAI.

Анализът на OpenAI, базиран на анонимизирани взаимодействия с платформата и проучване, проведено от Knit сред потребители, показва, че много пациенти възприемат изкуствения интелект като "съюзник", когато става дума за навигация в сложната и често скъпа система на здравеопазването.

Потребителите използват ChatGPT, за да дешифрират медицински сметки, идентифицират евентуални надценки, да оспорват откази от застрахователни компании и когато достъпът до лекари е ограничен, дори да оценяват симптомите си и да управляват собственото си здраве. Данните показват, че над 5% от всички съобщения, изпратени до ChatGPT, са свързани със здравеопазването.

Всяка седмица потребителите задават между 1,6 и 1,9 милиона въпроса за здравно осигуряване, включително за сравняване на планове, обработка на искове, фактуриране и други аспекти на покритието им. В недостатъчно обслужваните селски райони, OpenAI изчислява, че седмично се изпращат близо 600 000 здравни съобщения.

Интересен е и фактът, че около 70% от разговорите за здравеопазване се провеждат извън работното време на болниците. Пациентите въвеждат в чата своите симптоми, предишни препоръки от лекари и медицински данни, а ChatGPT може да дава предупреждения за сериозността на състоянията, помагайки им да решат дали могат да изчакат час при лекар или трябва спешно да потърсят медицинска помощ.

OpenAI отбелязва, че точността на съветите се повишава, когато се използват специфични за пациента данни, като документи за здравно осигуряване, клинични насоки или информация от медицински портали.

Все пак експертите предупреждават, че използването на изкуствен интелект в здравеопазването крие рискове. ChatGPT може да предоставя неточна или дори опасна информация, особено по въпроси, свързани с психичното здраве.

OpenAI работи за подобряване на безопасността и точността на отговорите в здравословни контексти, но експерти предупреждават, че AI не може да замени професионално медицинско обслужване и че потребителите трябва да подхождат критично към информацията, получена от чатбота.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.