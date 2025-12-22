774 Снимка: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Астрономи, работещи с най-мощния космически телескоп на човечеството, са открили изключително необичаен екзопланетен обект, който буквално разтяга представите ни за това как може да изглежда една планета. Обектът, обозначен като PSR J2322-2650b, има маса, сравнима с тази на Юпитер, но формата му напомня повече на лимон или американска футболна топка, отколкото на сферично небесно тяло.

Причината за странната форма е екстремната орбита. PSR J2322-2650b се намира само на около 1 милион мили от своята звезда - едва 1% от разстоянието между Земята и Слънцето. Пълната ѝ обиколка около звездата трае само 7,8 земни часа.

Звездата-домакин обаче не е обикновена. Тя е пулсар - бързо въртяща се неутронна звезда, останка от експлозия на свръхнова. Неутронните звезди са сред най-плътните обекти във Вселената: маса, сравнима със Слънцето, "събрана" в обем с размерите на голям град. Гравитацията им е толкова силна, че буквално издърпва и деформира близката планета, превръщайки я в космически "лимон".

"Това е най-разтегнатата планета, за която сме сигурни, че наистина е толкова разтегната", коментира водещият автор на изследването Майкъл Джан от Чикагския университет пред New York Times.

Пулсарите излъчват основно в гама-лъчите, което означава, че са невидими за инфрачервените инструменти на "Джеймс Уеб". Това се оказва огромно предимство - астрономите могат да изучават планетата, без да бъдат заслепени от светлината на звездата.

"Тази система е уникална, защото виждаме планетата, осветена от звездата ѝ, но самата звезда не се вижда", обяснява Мая Белезнай от Станфордския университет. "Така получаваме изключително чист спектър и много повече детайли от обикновено."

Странностите не спират дотук. Температурата на повърхността на PSR J2322-2650b достига около 2 037 градуса по Целзий- близо четири пъти повече от температурата на Венера, най-горещата планета в Слънчевата система.

Още по-шокиращ е съставът на атмосферата. Тя е доминирана почти изцяло от хелий и въглерод - комбинация, която никога досега не е наблюдавана при планета. Липсват обичайните елементи като кислород и азот, което поставя под въпрос всички познати модели за формиране на планети.

Учените предполагат, че в атмосферата може да има облаци от въглеродна сажда, а дълбоко във вътрешността - условия за образуване на диамантени кристали.

Една от хипотезите е, че системата представлява т.нар. "черна вдовица" - пулсар, който бавно "изяжда" по-малък обект в орбитата си. Обикновено това са други звезди, но не и планети. Това поражда възможността PSR J2322-2650b да е остатък от звезда, която е загубила почти цялата си маса.

"Тя може да е загубила 99,9% от масата си и просто да сме я уловили в самия край", предполага съавторът Питър Гао от Carnegie Earth and Planets Laboratory.

Най-вълнуващата възможност обаче е друга: че астрономите са открили изцяло нов тип космически обект, който все още няма име.

"Не се е образувал като нормална планета. Не изглежда и като типичен остатък от звезда", обобщава Джан. "Изключително трудно е да си представим механизъм, който да доведе до толкова богата на въглерод структура. Това сякаш изключва всички познати сценарии."

Откритието е публикувано в списанието The Astrophysical Journal Letters.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.