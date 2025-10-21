1331 Снимка: Istockphoto by Getty Images

В сянката на неотдавнашен срив на услугите, засегнал милиони потребители, близо до град Ричланд, щата Вашингтон, гигантът в интернет търговията Amazon изгражда първата от поредица модулни ядрени електроцентрали, предназначени да предпазят нейните облачни услуги от прекъсвания.

Компанията на Джеф Безос е и водещ глобален доставчик на интернет инфраструктура чрез подразделението си Amazon Web Services (AWS), което към 2025 г. има годишни приходи над 123 милиарда долара.

Затова последният срив, който засегна над 1000 компании, е толкова значим — и обяснява защо Amazon и други технологични корпорации инвестират в изграждането или възобновяването на ядрени мощности, за да осигурят на своите центрове за данни постоянен, надежден и беземисионен източник на енергия.

Но обявлението на Amazon е нещо повече от просто навлизане в ядрената енергетика или доказателство, че центровете за данни вече са се превърнали в стратегически активи, които се нуждаят от собствен енергиен източник. Това е и поредният пример за подкрепата на големи корпорации към бързото внедряване на ядрени реактори от четвърто поколение (Generation IV) — технология, която се очаква да посрещне нарастващите енергийни нужди през следващите десетилетия.

Реакторът Xe-100 SMR на X-Energy

За новата електроцентрала Amazon използва Xe-100 Small Modular Reactor (SMR), разработен от X-Energy. Той ще бъде инсталиран близо до съществуващата Columbia Generating Station в щата Вашингтон.

Xe-100 е високотемпературен газоохлаждаем реактор (HTGR), който използва гориво TRISO-X — патентован тип "тристепенно изотропно" (Tristructural-Isotropic) ядрено гориво. То се състои от микрочастици уран, обвити в слоеве от въглерод и керамика, които се оформят в сферични пелети. Тези пелети се подават в реактора, където предизвикват саморегулираща се реакция на делене, а охлаждащият хелий отвежда топлината към топлообменник, който произвежда пара за електрогенераторите. Изразходваното гориво се събира в долната част на съда.

Малките реактори Xe-100 произвеждат по 80 мегавата електрическа енергия (MWe) всеки. Макар това да изглежда малко, SMR-ите са значително по-компактни и по-прости от традиционните реактори, което позволява масово фабрично производство и транспортиране до обекта с камиони.

Този подход намалява разходите за строителство и не изисква мащабни инфраструктурни работи, типични за старите ядрени централи.

Гъвкавост и мащабируемост

Още едно голямо предимство е, че модулните реактори могат лесно да се комбинират - добавянето или премахването на модули позволява гъвкаво управление на мощността според нуждите.

Освен това демонтирането и извозването на реакторите в края на техния живот е по-лесно: след спиране и изваждане на горивото, целият модул може да бъде транспортиран за безопасно разглобяване.

Според Amazon, комплексът Cascade Advanced Energy Facility ще започне строителство до края на десетилетието и ще бъде въведен в експлоатация през 2030-те години. Първоначално съоръжението ще включва четири реактора с обща мощност 320 MWe, с възможност за разширение до 12 реактора с 960 MWe.

Ако проектът се окаже успешен, Amazon планира да осигури общо 5 гигавата (GW) ядрена енергия в САЩ до 2039 г. — достатъчно, за да захрани около 3,8 милиона домакинства.

"Този проект не е само за нова технология; той е за създаването на надежден източник на енергия без въглеродни емисии, който ще подкрепя нашия растящ дигитален свят," заяви Кара Хърст, директор "Устойчиво развитие" на Amazon.

"Вълнувам се от потенциала на малките модулни реактори и от положителното въздействие, което те ще имат върху околната среда и местните общности."

