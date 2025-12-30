Автопилот за пръв път приземи самолет без човешка намеса
Технологията буквално може да спасява животи
Автопилотна система извърши за първи път в историята напълно автономно аварийно кацане на самолет, след като машината загуби налягане в кабината по време на полет над щата Колорадо. Инцидентът е станал на 20 декември, когато двумоторен турбовитлов самолет Beechcraft Super King Air е претърпял внезапна и неконтролирана декомпресия.
В отговор на опасното покачване на "кабинната височина" автоматично се е задействала системата Emergency Autoland на Garmin. Тя е поела пълен контрол над самолета, избрала е подходящо летище, комуникирала е с ръководството на въздушното движение и е извършила безопасно кацане на летище Rocky Mountain Metropolitan край Денвър. От Garmin определиха случая като първото реално използване на Autoland "от начало до край" в истинска аварийна ситуация.
За разлика от стандартните автопилотни системи за кацане при лоши метеорологични условия, Emergency Autoland е създадена специално за извънредни ситуации, при които пилотът не е в състояние да управлява самолета. В конкретния случай системата е била активирана автоматично, след като налягането в кабината е спаднало рязко. Пилотите са поставили кислородни маски и са взели решение да оставят системата да доведе полета до край.
Автопилотът сам е определил дестинацията за кацане, отчитайки разстоянието и дължината на пистата, и е уведомил контролната кула за ситуацията. Самолетът е кацнал около 14:20 ч. местно време, без пътници на борда. Двамата пилоти са напуснали машината самостоятелно след спирането ѝ на пистата.
Първоначално е имало объркване дали пилотите са били в безсъзнание, тъй като автоматичното съобщение към въздушния контрол е споменавало "неспособност на екипажа". По-късно операторът на самолета Buffalo River Aviation уточни, че това не е вярно и че екипажът е бил в съзнание през цялото време, като е бил готов да поеме ръчно управлението при нужда.
По случая е започнало разследване от Федералната авиационна администрация на САЩ. Инцидентът се разглежда като важен пробив в авиационната безопасност и доказателство, че автономните системи могат да спасяват животи в критични ситуации.