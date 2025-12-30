Автопилотна система извърши за първи път в историята напълно автономно аварийно кацане на самолет, след като машината загуби налягане в кабината по време на полет над щата Колорадо. Инцидентът е станал на 20 декември, когато двумоторен турбовитлов самолет Beechcraft Super King Air е претърпял внезапна и неконтролирана декомпресия.

Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина
Виж още Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина

В отговор на опасното покачване на "кабинната височина" автоматично се е задействала системата Emergency Autoland на Garmin. Тя е поела пълен контрол над самолета, избрала е подходящо летище, комуникирала е с ръководството на въздушното движение и е извършила безопасно кацане на летище Rocky Mountain Metropolitan край Денвър. От Garmin определиха случая като първото реално използване на Autoland "от начало до край" в истинска аварийна ситуация.

За разлика от стандартните автопилотни системи за кацане при лоши метеорологични условия, Emergency Autoland е създадена специално за извънредни ситуации, при които пилотът не е в състояние да управлява самолета. В конкретния случай системата е била активирана автоматично, след като налягането в кабината е спаднало рязко. Пилотите са поставили кислородни маски и са взели решение да оставят системата да доведе полета до край.

Автопилотът сам е определил дестинацията за кацане, отчитайки разстоянието и дължината на пистата, и е уведомил контролната кула за ситуацията. Самолетът е кацнал около 14:20 ч. местно време, без пътници на борда. Двамата пилоти са напуснали машината самостоятелно след спирането ѝ на пистата.

Първоначално е имало объркване дали пилотите са били в безсъзнание, тъй като автоматичното съобщение към въздушния контрол е споменавало "неспособност на екипажа". По-късно операторът на самолета Buffalo River Aviation уточни, че това не е вярно и че екипажът е бил в съзнание през цялото време, като е бил готов да поеме ръчно управлението при нужда.

По случая е започнало разследване от Федералната авиационна администрация на САЩ. Инцидентът се разглежда като важен пробив в авиационната безопасност и доказателство, че автономните системи могат да спасяват животи в критични ситуации.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24441
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9239
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6940
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3220
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8024
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6463
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11040