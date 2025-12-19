9318 Снимка: OpenAI

OpenAI направи поредната важна крачка в развитието на ChatGPT, след като официално представи App Directory - директория с приложения, която позволява на чатбота да се свързва директно с външни услуги като Gmail, Google Drive, Canva, Apple Music и Photoshop. С тази актуализация ChatGPT излиза извън рамките на обикновен чатбот и започва да изпълнява реални задачи.

Новата функционалност има за цел да превърне ChatGPT в пълноценен дигитален асистент. Вместо само да обяснява как да се направи дадено нещо, той вече може директно да го изпълни - да редактира документи, да създава дизайни или да управлява съдържание в свързани платформи.

App Directory на практика заменя досегашните "конектори" - по-стари интеграции, които позволяваха на ChatGPT да има достъп до услуги като Google Drive или Slack. Те обаче бяха трудно откриваеми, често объркващи и не винаги последователни като наименования и функционалност.

С новата директория всички приложения са събрани на едно място и са достъпни през менюто "Apps" ("Апове") в горния ляв ъгъл на интерфейса. Потребителите могат също така да активират дадено приложение директно в заявката си, като го споменат с "@".

Например, при работа с Canva ботът може не просто да даде съвети за дизайн, а реално да приложи промените. При свързване с облачни услуги той може да създава или редактира текстови документи, а с Apple Music - не само да препоръчва плейлисти, но и автоматично да ги генерира.

Първите реакции от общността са разнопосочни. Част от потребителите виждат в App Directory важна стъпка към превръщането на ChatGPT в истински личен асистент. Други обаче поставят под въпрос нуждата от подобна функционалност или изразяват притеснения за поверителността на данните. Има и ранни критики, че някои приложения все още изглеждат недоизпипани или с ограничени възможности.

