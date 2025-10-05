ЕС ще насърчава собствени платформи за изкуствен интелект
Очаква се Европейската комисия да представи стратегията си
Европейският съюз ще представи нов план за насърчаване на свои платформи за изкуствен интелект, за да се конкурира със Съединените щати и Китай, съобщава вестник "Файненшъл таймс".
Изкуственият интелект
Новата "Приложна стратегия за изкуствен интелект" на Европейската комисия ще насърчава разработени в Европа инструменти за изкуствен интелект, за да подобри използването на изкуствен интелект в сектори като здравеопазването, отбраната и производството, добавя вестникът, позовавайки се на проект на предложение.
Италия е първата страна, член на Европейския съюз, която прие законодателство за изкуствения интелект (AI).
С новия закон всъщност се прилага Европейският акт за изкуствения интелект и се потвърждава ориентираният към човека подход с акцент върху киберсигурността и обучението на работниците.
Основните теми в закона са две - управлението на AI и т. нар. "пясъчници".
Пясъчниците са контролирани среди, в които компаниите могат да разработват и тестват системи с изкуствен интелект, преди да бъдат пуснати на пазара.
Така се дава възможността да се експериментира, от нормативна и технологична гледна точка, в ограничени области.
Италианските пясъчници ще се управляват от органите по изкуствен интелект, а за тези в областта на здравеопазването е отделено специално внимание.
Националните органи за изкуствен интелект ще бъдат Агенцията за национална киберсигурност и Агенцията за цифрова Италия, без да се засягат специфичните компетенции на Банката на Италия, Consob и Ivass. Освен това ще бъде необходимо и координиране с вече съществуващите органи - от Гаранта за защита на личните данни до Гаранта за гаранции в областта на комуникациите.