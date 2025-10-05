Европейският съюз ще представи нов план за насърчаване на свои платформи за изкуствен интелект, за да се конкурира със Съединените щати и Китай, съобщава вестник "Файненшъл таймс".

Изкуственият интелект

Новата "Приложна стратегия за изкуствен интелект" на Европейската комисия ще насърчава разработени в Европа инструменти за изкуствен интелект, за да подобри използването на изкуствен интелект в сектори като здравеопазването, отбраната и производството, добавя вестникът, позовавайки се на проект на предложение.

Италия е първата страна, член на Европейския съюз, която прие законодателство за изкуствения интелект (AI).

С новия закон всъщност се прилага Европейският акт за изкуствения интелект и се потвърждава ориентираният към човека подход с акцент върху киберсигурността и обучението на работниците.

Основните теми в закона са две - управлението на AI и т. нар. "пясъчници".

Пясъчниците са контролирани среди, в които компаниите могат да разработват и тестват системи с изкуствен интелект, преди да бъдат пуснати на пазара.

Така се дава възможността да се експериментира, от нормативна и технологична гледна точка, в ограничени области.

Италианските пясъчници ще се управляват от органите по изкуствен интелект, а за тези в областта на здравеопазването е отделено специално внимание.

Националните органи за изкуствен интелект ще бъдат Агенцията за национална киберсигурност и Агенцията за цифрова Италия, без да се засягат специфичните компетенции на Банката на Италия, Consob и Ivass. Освен това ще бъде необходимо и координиране с вече съществуващите органи - от Гаранта за защита на личните данни до Гаранта за гаранции в областта на комуникациите.

 

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30103
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21407
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5421
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9032
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3809
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1859
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3670
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1820