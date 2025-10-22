Според Сабине Хосенфелдер уязвимости като „prompt injection“ и неспособността за мислене извън данните за обучение обричат сегашното поколение изкуствен интелект

В свой анализ известният физик и научен коментатор Сабине Хосенфелдер твърди, че настоящото поколение модели с изкуствен интелект (AI), включително големите езикови модели (LLM) и дифузионните модели за генериране на изображения, се сблъскват с три фундаментални и вероятно нерешими проблема. Тези пречки, според нея, ще попречат на технологията да достигне до т.нар. общ изкуствен интелект (AGI) - ниво на интелигентност, сравнимо или надвишаващо човешкото.

Първият основен недостатък е, че съвременните AI системи са "обвързани с конкретна цел". Те са проектирани и обучени да намират модели в определен тип данни - текст, изображения или видео - но им липсва способността за абстрактно мислене, което е ключово за общата интелигентност.

"Това, от което се нуждаем, е устройство за абстрактно мислене, което може да се използва за всякакви цели", посочва Хосенфелдер, изразявайки съмнение, че сегашните архитектури могат да постигнат такава гъвкавост.

Вторият, и според нея практически нерешим проблем, е уязвимостта, известна като "prompt injection". Това е техника, при която потребителят променя първоначалните инструкции на модела чрез своето въвеждане на данни. Тъй като моделите не могат фундаментално да разграничат системните инструкции от потребителските команди, те остават ненадеждни и неподходящи за много критични задачи. "Вярвам, че тази уязвимост сериозно ще спъне употребата на този вид AI в критично важни системи", категорична е тя.

Третата непреодолима бариера е неспособността на моделите да мислят извън рамките на данните, с които са обучени. Те отлично се справят с интерполация - създаване на вариации на вече съществуваща информация, но се провалят при екстраполация - генериране на напълно нови концепции.

Хосенфелдер цитира примери с генератори на видео, които създават безсмислени резултати при заявки за сценарии, които драстично се отклоняват от данните за обучение.

"Те са добри в обобщаването и изготвянето на нещо подобно на вече съществуващото, но се затрудняват с всичко ново", обяснява тя, подчертавайки, че това е и най-голямата пречка пред използването им в науката.

Хосенфелдер разглежда и проблема с "халюцинациите" - генериране на невярна информация, но го смята за по-маловажен и потенциално управляем, например чрез обучение на моделите да признават несигурност. Фундаменталните проблеми обаче остават.

В заключение, физикът прогнозира, че компании като OpenAI и Anthropic, които разчитат изцяло на настоящата технология, скоро може да изпаднат в затруднение. По думите ѝ надеждите за огромни приходи, оправдаващи високите им оценки, ще се изпарят.

Бъдещето на AGI, според нея, изисква коренно различен подход, като например развитието на мрежи за абстрактно мислене или невро-символни системи.

