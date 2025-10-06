Почти цялата световна икономика вече е преплетена със стотици милиарди долари инвестиции, насочени към този сектор

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман предупреди, че индустрията на изкуствения интелект е изправена пред неизбежен финансов срив. По време на обиколка в новия център за данни на компанията в Абилин, Тексас, миналата седмица, Алтман заяви пред журналисти, че секторът ще премине през "подеми и спадове", тъй като инвеститорите масово влагат милиарди долари в технологии, които все още не доказват своята печалба. Той допълни, че макар да очаква загуби и грешни решения, вярва, че изкуственият интелект ще се превърне в двигател на нов етап от икономическия растеж.

"През десетте години, през които вече работим, и през многото десетилетия, които предстоят, ще има подеми и спадове," размишлява Алтман , цитиран от Асошиейтед Прес.

"Хората ще инвестират прекалено и ще губят пари, или ще инвестират недостатъчно и ще губят приходи", допълва Алтман.

Той призна, че "ще направим някои глупави капиталови разпределения", но увери, че "в дългосрочен план сме убедени, че тази технология ще задвижи нова вълна от безпрецедентен икономически растеж."

Алтман ръководи стартъп за половин трилион долара, който стои на върха на една неконтролируема златна треска около изкуствения интелект. Почти цялата световна икономика вече е преплетена със стотици милиарди долари инвестиции, насочени към този сектор.

За да се илюстрира колко всепоглъщащ е станал изкуственият интелект, Wall Street Journal цитира тревожна статистика.

В САЩ разходите за капиталови инвестиции в AI са допринесли повече за растежа на икономиката през последните два тримесечия, отколкото всички потребителски разходи взети заедно, според Нийл Дута, ръководител на икономическите изследвания в Renaissance Macro Research, който се позовава на данни от Бюрото за икономически анализ.

Така че не е преувеличено да се каже, че ако AI балонът се спука, може да повлече цялата икономика със себе си.

И признаците за това са навсякъде — най-очевидният е, че най-големите компании в сектора все още не са показали, че могат да реализират печалба от технологията, върху която се залагат милиарди с очакването да революционизира производителността.

Но спокойното пророкуване на катастрофи е специалитетът на Алтман. И това не е първият път, когато той предупреждава за балон в AI. През август той направо заяви, че вече се намираме в такъв.

"Когато се образуват балони, умни хора се превъзбуждат около едно зрънце истина," каза Алтман пред репортери, цитиран от The Verge.

"Дали в момента сме във фаза, в която инвеститорите като цяло са прекалено развълнувани от AI? Моето мнение е — да."

Той от години предупреждава също, че изкуственият интелект ще унищожи цели категории работни места, ще парализира обществото с фалшива информация или дори може да предизвика апокалипсис, като от филма "Терминатор".

Разбира се, когато Алтман прави тези пророчества за AI, той едновременно го рекламира. И може би част от причината да изглежда толкова невъзмутим пред потенциални катастрофи — финансови или екзистенциални — е, че е убеден, че неговата компания ще бъде тази, която ще излезе от бурята по-силна.

Веднага след като предупреди за балон през август, Алтман призна, че "някой" ще загуби "феноменално количество пари", но, разбира се, добави: "Не знаем кой."

