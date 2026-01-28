Кратките видеа демонстрират и достъп до Google Play Store, както и работа в режим на разделен екран

871 Снимка: Google

Google по погрешка разкри първи реални кадри от Android, работещ на персонален компютър, като част от подготвяната хибридна платформа между ChromeOS и Android с кодово име Aluminium OS.

Изтичането на информацията е станало чрез публикуван доклад за софтуерен бъг в официалния Google Issue Tracker. Сигналът е бил свързан с проблем с инкогнито режим в Chrome и е съдържал два видеозаписа на екрана от устройство, работещо с Aluminium OS. Малко след това достъпът до доклада е бил ограничен, но сайтът 9to5Google е успял да изтегли и анализира видеата преди премахването им.

Според информацията в бъг тракера, записите са направени на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook и използват софтуерна версия, означена като ALOS - съкращение, което вече е потвърдено като вътрешно име на Aluminium OS. Допълнителни кадри бяха споделени и от Android Authority, което допълнително потвърждава автентичността на изтичането.

Във видеозаписите операционната система е обозначена като Android 16, а номерът на компилацията съвпада с този, споменат в доклада. Това подсказва, че Google използва съществуващи Chromebook устройства за тестване на новата платформа, което съответства и на по-ранни изявления на ръководителя на Android подразделението Самир Самат, че през тази година ще видим повече от бъдещата система.

От показаното става ясно, че Aluminium OS представлява комбинация от елементи на ChromeOS и Android. Лентата със задачи наподобява тази на ChromeOS, но с централизирано старт меню, характерно за Android.

В горната част на екрана се вижда статус лента, по-близка до мобилната операционна система, с познатите икони за батерия, Wi-Fi и системни известия.

Кратките видеа демонстрират и достъп до Google Play Store, както и работа в режим на разделен екран, но не разкриват в дълбочина възможностите на новата платформа. Засега липсва официална демонстрация от страна на Google и е вероятно компанията умишлено да представи Aluminium OS по-късно с по-подробно видео и техническа информация.

Изтичането обаче за първи път дава реална представа за това как Android ще функционира на настолни и преносими компютри, което може да се окаже ключова стъпка в стратегията на Google за обединяване на мобилната и десктоп екосистемите.

