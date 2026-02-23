Компанията затваря възможността за централизиране на външни пощи и променя начина на синхронизация

3725 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Google предприема сериозна промяна в развитието на Gmail, като постепенно премахва поддръжката на протокола POP и функцията Gmailify. Решението засяга милиони потребители, които досега използваха платформата като централен хъб за няколко пощенски акаунта, включително от Outlook и Yahoo.

До момента POP и Gmailify позволяваха писмата от външни услуги да бъдат импортирани и управлявани директно през Gmail, като потребителите можеха да четат, отговарят и организират кореспонденцията си на едно място. Gmailify, въведена през 2016 година, използваше IMAP, за да интегрира външни пощи и да прилага върху тях алгоритмите на Google за филтриране на спам, интелигентно сортиране и категоризация.

От настоящото тримесечие новите потребители вече няма да имат достъп до тези функции, а до края на годината те ще бъдат окончателно премахнати и за съществуващите акаунти. Това означава, че копията на писмата от външни пощи повече няма да се съхраняват в облака на Google. При изтриване през Gmail съобщенията ще се премахват директно от оригиналния доставчик, без междинно архивиране.

Отказът от POP няма да бъде драматичен за повечето потребители, тъй като протоколът е по-стар и по-ограничен в сравнение с IMAP. Въпреки това той имаше предимството да създава локални копия на писмата, което улесняваше архивирането и миграцията.

За тези, които искат да продължат да управляват няколко пощи от различни доставчици, остава вариантът с външни настолни клиенти или автоматично препращане към Gmail - макар че в някои случаи тази услуга е платена.

Промяната показва ясен стремеж на Google да оптимизира инфраструктурата си и вероятно да насърчи по-тясната употреба на собствената екосистема. За част от потребителите това ще бъде просто техническа корекция, но за други - край на удобен начин за централизирана електронна поща.

