Google предприема сериозна промяна в развитието на Gmail, като постепенно премахва поддръжката на протокола POP и функцията Gmailify. Решението засяга милиони потребители, които досега използваха платформата като централен хъб за няколко пощенски акаунта, включително от Outlook и Yahoo.

Още по темата

До момента POP и Gmailify позволяваха писмата от външни услуги да бъдат импортирани и управлявани директно през Gmail, като потребителите можеха да четат, отговарят и организират кореспонденцията си на едно място. Gmailify, въведена през 2016 година, използваше IMAP, за да интегрира външни пощи и да прилага върху тях алгоритмите на Google за филтриране на спам, интелигентно сортиране и категоризация.

От настоящото тримесечие новите потребители вече няма да имат достъп до тези функции, а до края на годината те ще бъдат окончателно премахнати и за съществуващите акаунти. Това означава, че копията на писмата от външни пощи повече няма да се съхраняват в облака на Google. При изтриване през Gmail съобщенията ще се премахват директно от оригиналния доставчик, без междинно архивиране.

Отказът от POP няма да бъде драматичен за повечето потребители, тъй като протоколът е по-стар и по-ограничен в сравнение с IMAP. Въпреки това той имаше предимството да създава локални копия на писмата, което улесняваше архивирането и миграцията.

Изкуствен интелект ви помага да пишете писма в Gmail
Виж още Изкуствен интелект ви помага да пишете писма в Gmail

За тези, които искат да продължат да управляват няколко пощи от различни доставчици, остава вариантът с външни настолни клиенти или автоматично препращане към Gmail - макар че в някои случаи тази услуга е платена.

Промяната показва ясен стремеж на Google да оптимизира инфраструктурата си и вероятно да насърчи по-тясната употреба на собствената екосистема. За част от потребителите това ще бъде просто техническа корекция, но за други - край на удобен начин за централизирана електронна поща.

Google неволно разкри първи поглед към Android за компютри
Виж още Google неволно разкри първи поглед към Android за компютри

ИЗБРАНО
Запалиха неправилно паркирана кола в "Люлин", блокирала други за дни (снимки) Днес
Запалиха неправилно паркирана кола в "Люлин", блокирала други за дни (снимки)
41154
Звездите превзеха червения килим на БАФТА с деколтета и драматични шлейфове (снимки) Лайф
Звездите превзеха червения килим на БАФТА с деколтета и драматични шлейфове (снимки)
118422
Завесата на Олимпиадата бе спусната с красива церемония във Верона (галерия) Корнер
Завесата на Олимпиадата бе спусната с красива церемония във Верона (галерия)
21290
Проф. Олег Асенов: След 4 г. няма да има винетки – ще се плаща за изминато разстояние Бизнес
Проф. Олег Асенов: След 4 г. няма да има винетки – ще се плаща за изминато разстояние
10007
Египетски археолози откриха скални гробници на над 4000 години Impressio
Египетски археолози откриха скални гробници на над 4000 години
1426
Номинираната за две дебютни роли Паола Маравиля: От детски блян до реалност на голямата сцена URBN
Номинираната за две дебютни роли Паола Маравиля: От детски блян до реалност на голямата сцена
12269
Десетки българи останаха без багаж и нужни лекарства след полет до Египет Trip
Десетки българи останаха без багаж и нужни лекарства след полет до Египет
6323
Пикантни пилешки бутчета със сладки картофи и броколи на фурна Вкусотии
Пикантни пилешки бутчета със сладки картофи и броколи на фурна
3095
Най-обидчивите зодиакални знаци при жени и мъже Zodiac
Най-обидчивите зодиакални знаци при жени и мъже
1502
Ветровито, с кратки превалявания и температури от минус 5 до плюс 13 в следващите дни Времето
Ветровито, с кратки превалявания и температури от минус 5 до плюс 13 в следващите дни
1384