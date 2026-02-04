Американските инвеститори се изправят пред неудобна истина в сферата на изкуствения интелект, най-силните AI модели с отворен код вече не се разработват в САЩ, а в Китай.

Изкуственият интелект

През последната година все повече технолози и представители на финансовия сектор предупреждават, че Съединените щати постепенно и почти незабелязано отстъпват лидерството при отворените AI модели на китайски компании като DeepSeek, Moonshot AI и Z.ai.

По данни от AI Leaderboard на Artificial Analysis, независима организация за сравнителен анализ на AI, шестте най-високо класирани модела с отворен код са създадени от китайски компании и популярността им продължава да расте. Според доклад на OpenRouter и рисковия фонд Andreessen Horowitz делът на китайските отворени модели в общото използване на AI е бил едва 1,2% в края на 2024 година, но до декември 2025 година се е увеличил до почти 30%.

"Около 20% от стартиращите компании в областта на изкуствения интелект използват AI модели с отворен код, а от тези компании бих казал, че около 80% използват китайски AI модели с отворен код."

Китай целенасочено подпомага чрез субсидии фирмите, които разработват AI модели с отворен код. В момента водеща позиция заема Kimi K2.5 на Moonshot AI, оценявана на 4,3 млрд. долара. Конкурентите ѝ Zhipu и MiniMax са набрали съответно 558 млн. и 620 млн. долара при първичното си публично предлагане.

На този фон американските технологични лидери изглеждат по-скоро в отстъпление. Meta, която дълго време залагаше на отворения подход, се насочи към модели със затворен код, след като Llama 4 не оправда очакванията. Дори най-силният американски модел с отворен код, gpt-oss на OpenAI, е замислен като компактен и ефективен модел, а не като най-усъвършенствано решение.

Именно срещу тази тенденция се опитва да действа базираният в Сан Франциско стартъп Arcee AI. Компанията, която разработва AI модели с отворен код, предлага на инвеститорите финансиращ кръг за над 200 млн. долара, който би повишил оценката ѝ до 1 млрд. долара. Arcee AI очаква западните инвеститори да открият както търговски, така и идеологически причини да подкрепят американска алтернатива на китайските отворени модели от начално ниво.

Тази седмица Arcee AI представи базовия модел Trinity Large, който според компанията е съпоставим с най-големия вариант на Llama 4 на Meta. Arcee AI твърди, че е успяла да обучи Trinity Large, както и още три по-малки отворени модела, за 20 млн. долара и за по-малко от 6 месеца. За сравнение, според оценка на рисковата компания Innovation Endeavors разходите за обучение на Llama 4 надхвърлят 300 млн. долара, а за обучението на GPT-4 на OpenAI са 100 млн. долара. По-рано китайската DeepSeek заяви, че е изразходвала едва 294 000 долара за обучението на популярния си модел R1.

Подобно на китайските си конкуренти Arcee AI пуска моделите си с "отворени мащаби", като предоставя параметрите публично, но запазва частните набори от данни за обучение. В момента компанията, която разполага само с 30 служители, активно работи по разрастване. Планът ѝ е да обучи отворен AI модел с над 1 трилион параметри, което би трябвало да свие дистанцията спрямо напреднали затворени модели като GPT 5.2 на OpenAI или Gemini 3 на Google.

Освен върху разработването на модели Arcee AI планира да изгради присъствие и в корпоративния и правителствения сектор. Компанията възнамерява да създаде платформа, чрез която клиентите да могат непрекъснато да дообучават отворените ѝ модели върху собствените си данни, подход, който според Arcee AI предоставя по-голяма прозрачност и контрол в сравнение с "черната кутия" на затворените системи. По данни на Pitchbook Arcee вече е привлякла 30 млн. долара от инвеститори, сред които Aramco от Саудитска Арабия, M12 Ventures на Microsoft, Samsung Next Ventures и Emergence Capital Partners.

Остава да се види дали стратегията на Arcee ще успее да достигне мащаба и темпото на Китай. Но при положение че центърът на тежестта в отворения изкуствен интелект се измества на Изток, Arcee AI се очертава като един от малкото американски стартъпи, които са готови да се противопоставят на тази динамика. Основният ѝ конкурент вероятно ще бъде Reflection AI, стартъп, основан от двама бивши изследователи на Google DeepMind, които миналата година набраха инвестиция от 2 млрд. долара със същата цел, да създадат най-добрите в класа си AI модели с отворен код в САЩ.

