Приличащ на кораб от филма "Междузвездни войни", "Луанняо" ще бъде огромен сив триъгълен самолетоносач с дължина 242 метра и ширина 684 метра

Китай разкри планове за космически самолетоносач, който може да разполага с безпилотни изтребители, способни да изстрелват ракети от ръба на земната атмосфера, съобщи вестник "Телеграф", цитиран от БТА.

Държавните медии публикуваха концептуално видео на футуристичния "Луанняо", най-големият военен кораб в света, пътуващ в космоса над всички настоящи отбранителни системи.

Пекин заяви, че самолетоносачът може да влезе в експлоатация след 20 до 30 години. Експертите обаче са скептични по отношение на проекта и някои го оприличиха на рекламен трик, предназначен да "вдъхнови китайската общественост".

Приличащ на космически кораб от филма "Междузвездни войни", "Луанняо" ще бъде огромен сив триъгълен самолетоносач с дължина 242 метра и ширина 684 метра. Теглото му при излитане ще бъде 120 000 тона - значително повече от всеки друг подобен кораб, който се експлоатира днес.

Според държавните медии "Луанняо" ще бъде проектиран да превозва до 88 безпилотни изтребителя "Сюан Ну". Те ще бъдат високоманеврени стелт самолети, способни да изстрелват хиперзвукови ракети, но ще бъдат значително по-тежки от дроновете.

Ако бъде завършен, новият космически кораб ще "превъзхожда почти всички", според Питър Лейтън, експерт по отбрана и изследовател в австралийския Инситут "Грифит Ейжа".

Той ще може да лети над ракетите земя-въздух и други изтребители, каза той и добави, че той няма да се влияе от метеорологичните условия и и ще бъде извън обсега на повечето отбранителни системи.

"Лунняо" би могъл да позволи на Пекин да го позиционира директно над целите и да изстрелва ракети по тях, отбелязва "Телеграф". Такива възможности биха дали на Китай значително предимство, включително над Тайван и в Южнокитайско море, което би могло да бъде сцена на бъдеща война срещу Съединените щати.

"Лунняо" е част от по-широкия китайски проект "Нантянмън" което се превежда като Южна небесна порта.

Разработен от Китайската корпорация за авиационна промишленост, проектът обхваща редица амбициозни планове за разширяване на въздушните и космическите възможности на страната.

Един от най-важните елементи е изтребител от шесто поколение, известен като изтребител "Байди", който също ще може да оперира в близкия космос. Модел на самолета беше показан на Международното авиационно и аерокосмическо изложение в Китай през 2024 г.

