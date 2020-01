939 Снимка: SpaceX

Американската космическа компания SpaceX завърши успешно четвъртото пускане на спътници по програмата Starlink. В орбита бяха изведени още 60 спътника, като общият им брой вече достига 240, съобщиха от фирмата на Илон Мъск.

Всеки сателит тежи приблизително 260 килограма, а общият полезен товар на ракетата SpaceX Falcon 9, изстреляна от нос Канаверал във Флорида, е повече от 15 тона.

Около осем минути след изстрелването първата степен на ракетата се приземи на безпилотния кораб "Of Course I Still Love You" (OCISLY) в Атлантическия океан. Преди това тя летя два пъти - през март и юни 2019 г.

Първоначално спътниците ще бъдат разположени на надморска височина от 290 километра и проверени за правилна работа. Ако всичко е наред, през следващите няколко месеца сателитите ще се издигнат на работна височина от 550 километра с помощта на бордови йонни двигатели.

SpaceX планира да изведе в орбита общо 12 000 апарата Starlink, за да осигури високоскоростен достъп до интернет навсякъде по света. В бъдеще компанията може да изстреля още 30 000 спътника. Тази година са планирани 24 изстрелвания на около 1500 спътника.

Интернет услугата трябва да заработи в северните части на САЩ и Канада в края на 2020 г., а глобално покритие ще бъде осигурено през 2021 г. Цената на сателитния интернет все още не е обявена.