Платформата за музикална дистрибуция Bandcamp официално забрани публикуването на музика и аудио, създадени с помощта на изкуствен интелект. Решението беше обявено в публикация в Reddit и е ясен сигнал, че компанията застава твърдо на страната на човешкото творчество в момент, когато AI-създадената музика все по-често навлиза в масовите платформи.

От Bandcamp заявяват, че целта им е музикантите да продължат да създават оригинална музика, а феновете да имат увереност, че съдържанието, което откриват в платформата, е направено от реални хора. Според новите насоки, музика и аудио, генерирани изцяло или в значителна степен от AI, няма да бъдат допускани. Забранено е и използването на изкуствен интелект за имитация на други изпълнители или музикални стилове.

Ходът идва на фона на бързото развитие на AI генератори като Suno, които вече са способни да създават песни, звучащи напълно автентично. В резултат на това синтетична музика започна да оглавява класации в Spotify и Billboard, а за слушателите става все по-трудно да различат дали дадено парче е създадено от човек или алгоритъм.

Един от най-показателните примери е случаят с Telisha Jones от Мисисипи, която използва Suno, за да превърне своя поезия във вирусното R&B парче "How Was I Supposed To Know". Създаденият от AI артистичен образ Xania Monet дори получи няколко предложения от големи звукозаписни компании и подписа договор на стойност около 3 милиона долара.

Юридическият статут на AI музиката остава неясен и силно оспорван. Suno вече е обект на съдебни дела от страна на Sony Music Entertainment и Universal Music Group, които обвиняват компанията, че е обучавала своите модели върху защитени с авторско право записи. В същото време съдебната практика започва да показва противоречиви сигнали - в скорошно дело съдът позволи на Anthropic да използва нелегално изтеглени книги за обучение на AI, като санкцията се оказа сравнително символична за компания с оценка от стотици милиарди долари.

Въпреки правната несигурност и обществените критики, инвестициите в AI музика не спират. Suno привлече 250 милиона долара в серия C през ноември, с което оценката ѝ достигна 2,4 милиарда долара. Сред инвеститорите е и Hallwood Media - компанията, която стои зад проекта Xania Monet.

Bandcamp се отличава от стрийминг гиганти като Spotify и Apple Music с бизнес модел, ориентиран директно към артистите. Платформата не плаща на база брой слушания, а позволява директни продажби на дигитална музика, физически носители и мърчандайз. Приходите на Bandcamp идват от процент от тези продажби, което прави доверието между изпълнители и публика ключово.

Решението за забрана на AI музиката може да се тълкува и оптимистично - като знак, че феновете все още са готови да плащат за човешко творчество, но не и за алгоритмично генерирани песни. В този смисъл Bandcamp не просто поставя граница пред изкуствения интелект, а прави ясно изявление за бъдещето, което иска да защитава.

