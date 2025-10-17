Изкуственият интелект на Google става все по-умен – потребителите вече могат да автоматизират сложни задачи само с една команда

4342 Снимка: Samsung

Google продължава да надгражда своя AI асистент Gemini, като този път го прави значително по-полезен за бизнес и корпоративните потребители. След като в началото на 2025 г. услугата получи поддръжка в "Google Таблици", сега тя се превръща в истински помощник, способен да изпълнява цели вериги от действия едновременно, без потребителят да се налага да въвежда всяка стъпка поотделно.

Според публикация в официалния блог на компанията, Gemini вече може да комбинира няколко последователни задачи в една заявка. Така например, може да се създадат падащи списъци за статус и приоритет, да се изчислят автоматично оставащите дни до дадена дата и дори да се добавят отметки за изпълнени задачи — всичко това само с една команда на естествен език. Изкуственият интелект разпознава контекста и извършва действията без прекъсване на работния процес.

Новите възможности не се ограничават до автоматизация. Gemini вече може да прилага условно форматиране, да създава филтри, да фиксира или освобождава редове и колони, както и да редактира данни с повече прецизност. Асистентът дори предоставя подробен отчет за изпълнените задачи, което улеснява контрола в екипна среда.

Една от най-полезните функции е свързана с почистването на данни - потребителите могат просто да напишат команда като "Замени "Софтуер" и "Уеб хостинг" с "ИТ услуги" в таблицата" и AI ще извърши промяната за секунди. Това превръща Gemini в инструмент, който пести време, намалява грешките и оптимизира ежедневната работа с големи обеми информация.

Според Google, обновените функции вече са достъпни за бизнес, корпоративни и образователни акаунти, както и за потребителите на абонаментните планове Google AI Pro и AI Ultra. Компанията продължава активно да развива Gemini като централен инструмент за интелигентна работа в своите услуги.

