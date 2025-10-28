Милиардерът предприемач Илон Мъск стартира Grokipedia, проект, задвижван от асистента за изкуствен интелект Grok не неговата ИИ компания xAI, в опит да се конкурира с Уикипедия (Wikipedia), която се гордее с над седем милиона статии на английски език, предава БНР.

Уебсайтът grokipedia.com, за който Мъск преди това заяви, че ще бъде "необходима стъпка към целта на xAI да разбере Вселената", има към момента 885 279 налични статии. Той разполага с лента за търсене с минималистично име "Grokipedia v0.1" над нея и бутон за вход в горния десен ъгъл.

Новостартираната Grokipedia на Мъск изглежда има един явен фаворит: самият Илон Мъск. Енциклопедичната статия за милиардера, написана с изкуствен интелект, е дълга близо 11 000 думи, цитира над 300 източника и включва раздели като "Критики на регулацията и уокизма" и "Застъпничество за растеж на населението и превръщането на човечеството в многопланетен вид".

Статията на Илон Мъск в Grokipedia е почти литературна по своя обхват, обхващайки всичко - от предприемаческите му начинания до идеологическите му позиции. Предложените свързани търсения включват "Илон Мъск (многозначност)" и дори "филмография на Илон Мъск".

Изкуственият интелект убива Wikipedia
И все пак, погледнато под повърхността, сайтът черпи от големия езиков модел, който захранва чатбота Grok на Мъск в "X", което означава, че би могъл - поне на теория - да извлича и актуализира записи, използвайки публикации в реално време от стотиците милиони потребители на социалната медийна платформа.

Дебютът на Grokipedia обаче беше прекъснат от кратък срив малко след стартирането, според множество медийни съобщения.

