JetHost официално навлиза на българския пазар
Американската хостинг компания с български собственици JetHost официално навлиза и на пазара у нас. Стъпката е в рамките на глобалната експанзия на дружеството, което вече предлага услуги в целия свят. Тя е направена месеци след успешния дебют на JetHost на американския пазар и седмици след стратегическото придобиване на американската хостинг компания WebHostFace.
Създадено от Любомир Русанов и Методи Дреновски, чиито имена през последните 20 години са синоним на успех и иновации в света на хостинга, дружеството предлага устойчиви хостинг решения, доказали своята ефективност в международен мащаб.
"Винаги сме вярвали в потенциала на българския пазар и сме изключително развълнувани да пренесем JetHost у дома. Днес вече знаем точно какво бихме направили различно и какво бихме запазили като подход. Ще се фокусираме върху нуждите на малкия бизнес и ще разчитаме на ясна система, стабилна технология, отговорност и открито отношение" - споделя Методи Дреновски.
Глобална визия, локално присъствие
JetHost стартира с амбицията да предложи надежден, бърз и достъпен хостинг на клиенти по целия свят. Сега, с локален екип и стабилна инфраструктура, компанията е готова да предостави същото качество и в България. Това е не просто разширяване, a завръщане към корените с нова енергия и нови стандарти.
Екипът зад компанията включва доказани професионалисти, които са изградили заедно един от най-успешните хостинг проекти в региона. Този опит гарантира стабилност, експертиза и разбиране на реалните нужди на клиентите.
Иновативен подход и модерна инфраструктура, изградена от нулата
JetHost не наследява остарели системи - всичко е проектирано и изградено с най-новите технологии, за да осигури максимална скорост, сигурност и мащабируемост. Това позволява гъвкавост и надеждност, дори при най-взискателните проекти.
24/7 персонализирана поддръжка
"За нас висококачествената поддръжка винаги е била ключова ценност и в новия проект я поставяме там, където ѝ е мястото - в центъра на целия бизнес. Разчитаме на автоматизация там, където наистина има смисъл и използваме изкуствен интелект, когато спестява време. Но истинската сила си остава в хората. В тези зад екрана, които отговарят, решават и най-сложните казуси и са тук, когато най-много ти трябват" - посочва от своя страна Любомир Русанов.
Клиентите получават директен достъп до реални експерти, без тикети, чакане или автоматизирани отговори. Поддръжката е човешка, бърза и ориентирана към решаване на проблема, а не към прехвърляне на отговорността.
60-дневна гаранция за връщане на парите
Още със старта си в България компанията дава право на своите клиенти да получат парите си обратно, в случай че не са доволни от дадена услуга. Това се случва бързо и лесно, без формуляри и скрити условия, като израз на доверие в качеството на услугата и уважение към клиента.
