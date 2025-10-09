771 Снимка: JetHost

Американската хостинг компания с български собственици JetHost официално навлиза и на пазара у нас. Стъпката е в рамките на глобалната експанзия на дружеството, което вече предлага услуги в целия свят. Тя е направена месеци след успешния дебют на JetHost на американския пазар и седмици след стратегическото придобиване на американската хостинг компания WebHostFace.

Създадено от Любомир Русанов и Методи Дреновски, чиито имена през последните 20 години са синоним на успех и иновации в света на хостинга, дружеството предлага устойчиви хостинг решения, доказали своята ефективност в международен мащаб.

"Винаги сме вярвали в потенциала на българския пазар и сме изключително развълнувани да пренесем JetHost у дома. Днес вече знаем точно какво бихме направили различно и какво бихме запазили като подход. Ще се фокусираме върху нуждите на малкия бизнес и ще разчитаме на ясна система, стабилна технология, отговорност и открито отношение" - споделя Методи Дреновски.

Глобална визия, локално присъствие

JetHost стартира с амбицията да предложи надежден, бърз и достъпен хостинг на клиенти по целия свят. Сега, с локален екип и стабилна инфраструктура, компанията е готова да предостави същото качество и в България. Това е не просто разширяване, a завръщане към корените с нова енергия и нови стандарти.

Екипът зад компанията включва доказани професионалисти, които са изградили заедно един от най-успешните хостинг проекти в региона. Този опит гарантира стабилност, експертиза и разбиране на реалните нужди на клиентите.

Иновативен подход и модерна инфраструктура, изградена от нулата

JetHost не наследява остарели системи - всичко е проектирано и изградено с най-новите технологии, за да осигури максимална скорост, сигурност и мащабируемост. Това позволява гъвкавост и надеждност, дори при най-взискателните проекти.

24/7 персонализирана поддръжка

"За нас висококачествената поддръжка винаги е била ключова ценност и в новия проект я поставяме там, където ѝ е мястото - в центъра на целия бизнес. Разчитаме на автоматизация там, където наистина има смисъл и използваме изкуствен интелект, когато спестява време. Но истинската сила си остава в хората. В тези зад екрана, които отговарят, решават и най-сложните казуси и са тук, когато най-много ти трябват" - посочва от своя страна Любомир Русанов.

Клиентите получават директен достъп до реални експерти, без тикети, чакане или автоматизирани отговори. Поддръжката е човешка, бърза и ориентирана към решаване на проблема, а не към прехвърляне на отговорността.

60-дневна гаранция за връщане на парите

Още със старта си в България компанията дава право на своите клиенти да получат парите си обратно, в случай че не са доволни от дадена услуга. Това се случва бързо и лесно, без формуляри и скрити условия, като израз на доверие в качеството на услугата и уважение към клиента.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



