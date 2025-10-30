Специално изработен текст, наподобяващ URL адрес, може да заблуди изкуствения интелект и да го накара да извършва "подривни" действия от името на потребителя

660 Снимка: iStock by Getty Images

Експерти по киберсигурност от компанията NeuralTrust откриха сериозен пропуск в сигурността на наскоро представения браузър Atlas на OpenAI, който интегрира популярния чатбот ChatGPT. Проблемът се крие в полето за въвеждане на адреси и команди, известно като "Omnibox".

Уязвимостта позволява на хакери да създадат текст, който визуално прилича на стандартен уеб адрес (URL), но съдържа скрити зловредни инструкции. Когато потребителят копира и постави такъв текст в адресната лента, браузърът не успява да го разпознае като интернет адрес и вместо това го интерпретира като директна команда от потребителя. По този начин изкуственият интелект изпълнява вградените инструкции с високо ниво на доверие и заобикаля някои от защитните механизми.

Според Марти Джорда, софтуерен инженер в NeuralTrust, този метод е особено опасен, тъй като може да накара AI асистента да извършва нежелани действия в акаунти, в които потребителят вече е влязъл. Като пример се посочва възможността изкуственият интелект да бъде инструктиран да отвори Google Drive на потребителя и да започне масово изтриване на файлове.

Тази техника е вариант на по-широко известния проблем, наречен "промпт инжекция" (prompt injection), при който нападатели "инжектират" скрити команди в текст, за да манипулират поведението на AI системите. Досега повечето демонстрации включваха инструкции, скрити в съдържанието на уеб страници. Новооткритият метод обаче е по-директен, тъй като изисква единствено потребителят да постави зловредния текст в адресната лента.

Проблемът не засяга само OpenAI. От компанията за браузъри Brave коментираха, че подобни атаки са заплаха за цялата категория браузъри, задвижвани от изкуствен интелект.

"Ако сте влезли в чувствителни акаунти като банкова сметка или имейл, дори обобщаването на публикация в Reddit може да доведе до кражба на пари или лични данни", предупреждават от Brave.

В отговор на нарастващите притеснения, директорът по информационна сигурност на OpenAI, Дейн Стъки, призна, че "промпт инжекциите остават нерешен проблем в сигурността". Той допълни, че противниците на компанията ще продължат да инвестират значителни ресурси, за да откриват нови начини за осъществяване на подобни атаки.

От NeuralTrust препоръчват OpenAI да въведе много по-стриктни правила за анализ на въвежданите URL адреси, като при всяка неяснота браузърът да отказва навигация, вместо автоматично да преминава към режим на изпълнение на команди.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.