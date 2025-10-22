Целта на Сам Алтман е да се промени начина, по който ползваме интернет

698 Снимка: OpenAI

OpenAI изненада света, като пусна първия си уеб браузър Atlas, идващ с дълбока интеграция на изкуствен интелект.

"Смятаме, че изкуственият интелект ни дава възможност да преосмислим какво може да бъде един браузър," каза Алтман. "По същия начин, по който адресната лента и полето за търсене бяха ключови за предишния начин, по който хората използваха интернет, сега започваме да виждаме, че чат изживяването и уеб браузърът могат да бъдат новият стандарт."

Atlas позволява на потребителите да отворят страничен панел с ChatGPT във всеки прозорец, за да обобщават съдържание, сравняват продукти или анализират данни от произволен сайт.

Потребителите могат да задават въпроси и за съдържанието на сайта или да карат асистента директно да търси или обобщава информация от него.

В т.нар. "режим агент", който вече е достъпен за платени потребители, ChatGPT може да взаимодейства с уебсайтове от тяхно име — изпълнявайки задачи от началото до края, като например проучване и пазаруване за пътуване.

Разработчиците на OpenAI показаха как ChatGPT може да открие онлайн рецепта и след това автоматично да закупи всички нужни съставки. Агентът самостоятелно навигира до сайта на Instacart и добави необходимите продукти в количката — задача, която отне няколко минути.

Браузърът вече е достъпен в световен мащаб за macOS на Apple, а версии за Windows, iOS и Android ще бъдат пуснати по-късно.

Разработката на Atlas е "отворена тайна" в Силициевата долина поне от това лято - и още от самото начало беше ясно, че представлява потенциална заплаха за Google, настоящият собственик на най-популярния браузър в света.

ChatGPT има 800 милиона потребители седмично, и ако те преминат към Atlas, това почти сигурно означава, че ще се откажат от Chrome.

Загубата на тези потребители няма директна финансова цена за Google (все пак Chrome е безплатен), но ограничава възможността му да им показва реклами или да ги насочва към Google Search - особено болезнено, тъй като миналия месец Министерството на правосъдието на САЩ забрани на Google да сключва каквито и да било изключителни договори за търсене.

След това идва въпросът с търсенето. Изкуственият интелект вече предлага преработена информация вместо страници, върху които могат да се показват реклами. Той отговаря на въпроси на потребителите

Но по време на излъчването на живо, ръководителят на инженерния екип на Atlas, Бен Гуджър (който е ключова фигура и в разработката на Firefox и Chrome), описа новия чат-ориентиран подход към търсенето като "смяна на парадигмата".

"Този нов модел на търсене е изключително мощен," каза Гуджър. "Това е многоетапно преживяване - можеш да водиш диалог с резултатите си, вместо просто да бъдеш препратен към страница."

Google вече направи много, за да интегрира изкуствен интелект в стандартното търсене - но подходът му е подобен на добавяне на "кутия" с информация в резултатите, както при продуктови листинги или ревюта.

Подходът на OpenAI обаче - интерактивен и диалогичен - е нещо напълно различно от всичко, което може да се постигне в Chrome. И точно поради тази фундаментална разлика не може лесно да бъде копиран. Ако интерфейсът за търсене на OpenAI се окаже популярен, това би било сериозна заплаха за доминацията на Google.

Следва въпросът с рекламите. Засега OpenAI не показва реклами, но компанията внимателно избягва да изключи тази възможност. Напоследък тя публикува множество обяви за работа в областта на рекламните технологии, което подхранва спекулациите, че предстои "рекламен завой".

С Atlas ChatGPT вече може да събира контекст директно от прозореца на браузъра на потребителя - предоставяйки изключително ценни данни за таргетиране на реклами. Това е безпрецедентно ниво на достъп до браузъра: буквално "вижда" думите на екрана, докато ги пишете. И след десетилетия на притеснения за поверителността, това не е информация, която потребителите биха дали лесно на Google или Meta.

Все още е рано за Atlas и много ще зависи от това дали продуктът наистина ще се хареса на хората. Но OpenAI е поела изненадващо комерсиален път, насочен към растеж на потребители и приходи, вместо към абстрактните цели около общия изкуствен интелект (AGI). Докато анализаторите си задават "въпроса за 300 милиарда долара" - дали приходите на OpenAI могат някога да оправдаят огромните ѝ инвестиции в центрове за данни - продукти като Atlas може да се окажат първото място, където ще се търси отговорът.

