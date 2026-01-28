Pornhub ще ограничи достъпа във Великобритания от 2 февруари само за вече регистрирани и верифицирани потребители, критикувайки Online Safety Act и пропуските в контрола на възрастта

Снимка: iStock by Getty Images

Pornhub съобщи, че от февруари ще ограничи достъпа до сайта си във Великобритания. Според промените, които влизат в сила на 2 февруари, до съдържанието ще могат да достигат само хора, които вече имат създаден акаунт в Pornhub.

Компанията посочва като причина изискванията на Закона за онлайн безопасност (OSA), според които определени сайтове трябва да използват проверка на възрастта, за да не допускат деца до порнографско съдържание онлайн. През октомври компанията майка на Pornhub, Aylo, заяви, че това изискване е довело до спад на трафика към сайта с 77%.

Регулаторът Ofcom тогава каза, че по-строгите проверки на възрастта изпълняват целта си, като не позволяват на децата да попадат на неподходящи материали. BBC е потърсила Ofcom за коментар по повод обявлението на Pornhub.

По данни на инструмента за уеб анализ Similarweb Pornhub остава най-голямата порноплатформа във Великобритания. От 2 февруари обаче ще могат да я използват само потребители, които вече са се регистрирали в платформата и са преминали през процеса за потвърждаване на възрастта. Алекс Кекеси, ръководител "Общност и бранд" в Aylo, заяви в официално съобщение, че решението е било "трудно". "Нашите сайтове, които публикуват законно и регулирано порно, вече няма да са достъпни във Великобритания за нови потребители, но хиляди безотговорни порносайтове ще останат лесно достъпни."

Тя обясни, че платформата първоначално е спазила задълженията по OSA, "защото искахме да вярваме, че решителен и подготвен регулатор като Ofcom може да вземе лошо законодателство и да наложи спазването му по смислен начин". Но шест месеца след въвеждането на изискванията за проверка на възрастта, предназначени да ограничат достъпа на деца до съдържание за възрастни, опитът на компанията "силно подсказва, че OSA не е успял да постигне тази цел", каза Кекеси.

Тя заяви пред репортери на пресконференция във вторник, че след 2 февруари хората, които се опитат да отворят Pornhub във Великобритания, на практика ще се сблъскват с "стена" вместо със съдържанието на сайта или с изскачащия прозорец, който изисква доказване на възраст.

Соломон Фридман от Ethical Capital Partners (ECP), която притежава Aylo, заяви, че компанията смята, че Ofcom "действа добросъвестно" при налагането на изискванията за проверка на възрастта. "Проблемът тук обаче не е регулаторът, а законът", каза той. "Имате отдаден регулатор, който работи добросъвестно, но за съжаление законът, по който той действа, няма как да успее", добави Фридман. По думите му, шест месеца след като във Великобритания влезе в сила изискването за сайтове със сексуално експлицитно съдържание, хората все още лесно могат да получат достъп до порно, например чрез търсене в интернет.

Компанията отново подчерта позицията си, че производителите на устройства като Apple, Google и Microsoft са в най-добра позиция да въведат мерки, които да предотвратяват достъпа на деца до порносайтове. "Когато достъпът се контролира на ниво устройство, това е ефикасно, ефективно и щади личната неприкосновеност", каза той.

