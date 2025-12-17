647 Снимка: iStock by Getty Images

Японският Национален институт за информационни и комуникационни технологии (NICT) обяви световен рекорд в областта на оптичните безжични комуникации, след като успя да предаде данни със скорост 2 Tbit/s по лазерен лъч в реална градска среда. Експериментът е проведен в Токио през април 2025 г. и демонстрира стабилна оптична връзка в свободно пространство (FSO) на разстояние 7,4 километра, въпреки силната атмосферна турбулентност, характерна за мегаполисите.

В теста са използвани два типа компактни оптични терминали - високопроизводителен FX (Full Transceiver) и опростен ST (Simple Transponder), разработени с мисъл за инсталиране върху микроспътници тип CubeSat и стратосферни платформи (HAPS). Общата скорост от 2 терабита в секунда е постигната чрез мултиплексиране по дължина на вълната (WDM), като са използвани пет независими канала по 400 Gbit/s. Това се равнява на предаването на приблизително 10 пълнометражни 4K UHD филма за една секунда.

Ключовият пробив в проекта е мащабната миниатюризация на оборудването. Докато досега подобни скорости са били възможни само със стационарни лабораторни системи с големи размери, японските инженери са успели да комбинират специално разработени компоненти, модифицирани търговски елементи и серийни масови части. Терминалите използват телескоп с диаметър едва 9 сантиметра, както и усъвършенствани технологии за прецизно насочване, динамична корекция на лъча и адаптивна оптична стабилизация.

Според NICT това постижение е първото в Азия, при което се демонстрират скорости над 100 Gbit/s в реална градска среда, а не в контролирани лабораторни условия. Именно устойчивостта на връзката при атмосферни смущения се счита за решаваща стъпка към практическо приложение на оптичните безжични комуникации в бъдещи въздушни и космически мрежи.

В плановете на института влиза допълнително намаляване на размерите на терминалите за инсталиране върху CubeSat платформи с формфактор 6U. През 2026 г. се планира демонстрация на връзка със скорост до 10 Tbit/s между нискоорбитален спътник на височина около 600 км и Земята, а през 2027 г. - между спътници и стратосферни платформи. В дългосрочен план, в рамките на следващото десетилетие, Япония цели изграждането на мултитерабитна оптична магистрала, която да надскочи ограниченията на 5G и 6G и да промени из основи глобалните комуникации.

