В ново изследване, публикувано в научното списание Current Biology, учени съобщават за първия документиран и потвърден случай на крава, която използва инструмент - откритие, което поставя под въпрос дългогодишните ни представи за интелигентността на тези животни.

Във видеозаписи, разпространени от изследователите, крава на име Вероника държи дълга дръжка от метла в устата си и я използва, за да се чеше по тялото - от корема до задната част - с впечатляваща прецизност и контрол.

Най-удивителното е, че Вероника не е била обучавана по никакъв начин.

"Тя не изработва инструменти, но ги избира, адаптира и използва с изключителна сръчност", пишат авторите на изследването. "Истинският абсурд може би не е в това да си представим крава, която използва инструмент, а в убеждението, че такова нещо е невъзможно."

Кравата Вероника е от породата швейцарско кафяво говедо и е отглеждана във ферма в Австрия. Още преди около десет години стопанинът ѝ забелязал, че тя понякога сама вдига пръчки, за да се чеше. Видео от това поведение привлякло вниманието на учените, които веднага започнали контролирани наблюдения на място.

Според когнитивния биолог Алис Ауерсперг откритието показва, че липсата на изследвания върху интелигентността на кравите по-скоро отразява нашите предразсъдъци, отколкото реалните им когнитивни способности.

"Знаем повече за използването на инструменти от екзотични животни на отдалечени острови, отколкото за кравите, с които живеем всеки ден", казва Осунa-Маскаро в интервю за CNN. "Едва сега започваме да ги наблюдаваме достатъчно внимателно."

Макар използването на инструмент отдавна да не се смята за изключително човешка черта - известно е при шимпанзета, гарвани и други животни - гъвкавата, целенасочена употреба остава рядка.

Вероника използва инструмента върху собственото си тяло, което учените определят като по-проста форма на инструментална дейност, но физическите ограничения (липса на ръце, използване на уста) правят постижението ѝ още по-впечатляващо.

 

