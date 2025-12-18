10449 Снимка: Tension Movies

Екип от австралийски сърфисти успя да улови на видео изключително рядко и зрелищно природно явление, което вече се превърна в интернет сензация - място в океана, където четири масивни вълни се сблъскват едновременно и изстрелват вода на десетки метри във въздуха.

Кадрите са заснети от Крис Уайт и дрон оператора Бен Алън по време на работа по независимия бодибординг филм Tension 11, публикуван в YouTube. На тях се вижда как две огромни вълни с височина около 12 фута (3,7 м) се срещат с още две по-малки, отразени от брега, и се сриват едновременно в овална "вдлъбнатина" над плитък риф. Резултатът е нещо като естествен воден оръдие, което изстрелва тонове вода на повече от 40 метра във въздуха.

"Първия път, когато го видях, имах само фотоапарат", разказва Уайт. "Мислех, че са просто две вълни, които се удрят една в друга. Когато публикувах снимката, много хора казаха, че е фалшива - изглежда като огледално отражение. А после... избухва."

Любопитството дали това се случва при всяко по-голямо вълнение го кара да се върне на мястото почти по памет. Оказва се, че феноменът не е случаен - при подходящи условия "вълната, която не би трябвало да съществува", се повтаря отново и отново.

Според наблюденията на екипа, става дума не просто за сблъсък на две вълни, а за сложна хидродинамика - големи океански вълни, комбинирани с обратното движение на водата от брега, се сриват в празно пространство, оформено над подводен риф. Така огромен обем вода буквално "избухва" нагоре, сякаш под повърхността е избухнал заряд.

Екипът признава, че е имал късмет дронът им да не бъде пометен от въздушната струя.

Уайт и Алън умишлено отказват да разкрият локацията.

"Искам много да се върна, но не искам някой да загине", казва Уайт. Опасенията са, че екстремни сърфисти или бодибордъри биха се изкушили да застанат точно над "вдлъбнатината", рискувайки сериозни травми.

И макар "вълната, която не би трябвало да съществува" да остава скрита от картите, видеото ѝ вече си е извоювало място сред най-впечатляващите природни феномени, заснемани някога.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.