Alibaba стартира нова услуга - асистент с изкуствен интелект (AI), с която подновява своя стремеж да навлезе в потребителския сектор, доминиран от ByteDance и Tencent, предава Ройтерс.

Китайската компания за електронна търговия интегрира чат асистента в своето приложение Quark. Платформата, която първоначално беше само браузър, тази година бе препозиционирана като водещото потребителско приложение на Alibaba с добавени AI функции, включително и възможности за търсене.

Новата услуга, която е безплатна за използване, позволява на потребителите достъп до чатбот интерфейс за разговори чрез текст или глас, предоставяйки информация и услуги в реално време, съобщиха от компанията в изявление.

Досега усилията на Alibaba в областта на изкуствения интелект бяха насочени предимно към корпоративни клиенти чрез подразделението за облачни услуги. Този ход е поредният опит на компанията да привлече потребители на пазар, на който изпитва трудности да наложи своето приложение с изкуствен интелект Tongyi.

Въпреки че беше една от първите китайски компании, които пуснаха публично потребителско AI приложение в края на 2023 г., Tongyi не успя да постигне широко разпространение.

Според инструмента за проследяване на AI продукти Aicpb.com, приложението е имало 6,96 милиона активни потребители месечно през септември. За сравнение, пазарният лидер Doubao на ByteDance има 150 милиона месечно активни потребители, DeepSeek е със 73,4 милиона, а Tencent ги следва с 64,2 милиона.

В световен мащаб AI асистентите набират все по-голяма популярност за компании като Google, Microsoft и OpenAI, които ги вградиха в своите платформи Gemini, Copilot и ChatGPT.

Захранван от най-новите модели Qwen3 на Alibaba, AI чат асистентът на Quark предлага подобрени възможности за разсъждение, разбиране и изпълнение, заявиха от компанията.

Отделно, в четвъртък Alibaba обяви, че предварителните продажби на техните умни очила Quark AI Glasses ще започнат в полунощ в петък в платформата за електронна търговия Tmall. Компанията заяви, че ще започне да изпълнява поръчките поетапно от декември, като цената на очилата ще бъде 4699 юана (659,69 долара).

Alibaba представи своите умни очила през юли, присъединявайки се към компании като Meta Platforms на пазара за носими AI устройства.

