Alibaba стартира нова услуга - асистент с изкуствен интелект (AI), с която подновява своя стремеж да навлезе в потребителския сектор, доминиран от ByteDance и Tencent, предава Ройтерс.

Изкуственият интелект

Китайската компания за електронна търговия интегрира чат асистента в своето приложение Quark. Платформата, която първоначално беше само браузър, тази година бе препозиционирана като водещото потребителско приложение на Alibaba с добавени AI функции, включително и възможности за търсене.

Новата услуга, която е безплатна за използване, позволява на потребителите достъп до чатбот интерфейс за разговори чрез текст или глас, предоставяйки информация и услуги в реално време, съобщиха от компанията в изявление.

Досега усилията на Alibaba в областта на изкуствения интелект бяха насочени предимно към корпоративни клиенти чрез подразделението за облачни услуги. Този ход е поредният опит на компанията да привлече потребители на пазар, на който изпитва трудности да наложи своето приложение с изкуствен интелект Tongyi.

Въпреки че беше една от първите китайски компании, които пуснаха публично потребителско AI приложение в края на 2023 г., Tongyi не успя да постигне широко разпространение.

Според инструмента за проследяване на AI продукти Aicpb.com, приложението е имало 6,96 милиона активни потребители месечно през септември. За сравнение, пазарният лидер Doubao на ByteDance има 150 милиона месечно активни потребители, DeepSeek е със 73,4 милиона, а Tencent ги следва с 64,2 милиона.

В световен мащаб AI асистентите набират все по-голяма популярност за компании като Google, Microsoft и OpenAI, които ги вградиха в своите платформи Gemini, Copilot и ChatGPT.

Alibaba представи първите си умни очила с AI – Quark AI
Виж още Alibaba представи първите си умни очила с AI – Quark AI

Захранван от най-новите модели Qwen3 на Alibaba, AI чат асистентът на Quark предлага подобрени възможности за разсъждение, разбиране и изпълнение, заявиха от компанията.

Отделно, в четвъртък Alibaba обяви, че предварителните продажби на техните умни очила Quark AI Glasses ще започнат в полунощ в петък в платформата за електронна търговия Tmall. Компанията заяви, че ще започне да изпълнява поръчките поетапно от декември, като цената на очилата ще бъде 4699 юана (659,69 долара).

Alibaba представи своите умни очила през юли, присъединявайки се към компании като Meta Platforms на пазара за носими AI устройства.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30088
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21304
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5419
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9013
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3768
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1859
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3653
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
38
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1808