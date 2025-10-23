Устройството има за цел да улесни работата на куриерите, като им предоставя навигация и информация директно в зрителното поле

Amazon обяви, че разработва интелигентни очила с изкуствен интелект за своите шофьори-доставчици. Идеята зад очилата е да се намали необходимостта шофьорите постоянно да прехвърлят поглед между телефона си, пратката, която доставят, и заобикалящата ги среда.

Гигантът в електронната търговия твърди, че очилата ще позволят на шофьорите-доставчици да сканират пратки, да следват пешеходни упътвания "завой по завой" и да заснемат доказателство за доставка, без да използват телефоните си.

Очилата използват сензорни възможности, задвижвани от изкуствен интелект, и компютърно зрение, заедно с камери, за да създадат дисплей, който включва информация за опасности и задачи по доставката.

Amazon вероятно се надява, че новите очила ще съкратят времето за всяка доставка, като предоставят на шофьорите-доставчици подробни упътвания и информация за опасности директно в тяхното зрително поле.

Когато шофьорът паркира на мястото за доставка, от Amazon обясняват, че очилата се активират автоматично. Те помагат на шофьора да намери пратката в превозното средство и след това го навигират до адреса за доставка. Очилата могат да предоставят лесни за следване упътвания на места като жилищни комплекси с много апартаменти и бизнес сгради.

Очилата са сдвоени с контролер, носен в жилетката за доставка, който съдържа бутони за управление, сменяема батерия и специален авариен бутон.

От Amazon отбелязват, че очилата поддържат диоптрични стъкла и фотосоларни стъкла, които автоматично се адаптират към светлината.

В момента търговският гигант тества очилата с шофьори-доставчици в Северна Америка и планира да усъвършенства технологията преди по-широкото ѝ въвеждане.

Новината не е изненадваща, тъй като миналата година Ройтерс съобщи, че Amazon работи по интелигентните очила.

В бъдеще, според Amazon, очилата ще могат да предоставят на шофьорите "откриване на грешки в реално време", което ще ги уведомява, ако случайно оставят пратка на грешен адрес. Очилата също така ще могат да засичат домашни любимци в дворове и автоматично да се адаптират към опасности като условия на слаба светлина.

Също в сряда Amazon представи нова роботизирана ръка, наречена "Blue Jay", която може да работи заедно със складовите служители за взимане на артикули от рафтовете и тяхното сортиране. Освен това технологичният гигант обяви нов инструмент с изкуствен интелект, наречен Eluna, който ще помага за предоставянето на оперативни анализи в складовете на Amazon.

