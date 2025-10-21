"Един от най-големите работодатели в САЩ се превръща от създател на работни места в техен унищожител", коментира икономистът Дарон Аджемоглу

Amazon има цел да автоматизира 75% от работните си места. Плановете са роботите да заменят над 600 000 работници. Вътрешни документи показват, че ръководството планира да избегне наемането на 160 000 нови служители в САЩ до 2027 г., спестявайки по 30 цента на всяка обработена стока. Екипът по роботика очаква, че до 2033 г. продажбите на компанията ще се удвоят, но броят на работниците няма да се увеличи, пише "Ню Йорк Таймс".

В Шривпорт, Луизиана, модерният склад на Amazon вече използва 1 000 робота, което доведе до намаляване на човешкия персонал с 25% само за една година. До 2027 г. компанията очаква да намали работната сила там наполовина. Планът е този модел да се приложи в още 40 обекта, включително и в новия склад във Вирджиния Бийч в САЩ.

В базата Стоун Маунтин край Атланта, където работят 4 000 души, Amazon ще може да обработва с 10% повече пратки, но с 1 200 по-малко служители след внедряването на новите системи. Компанията възнамерява да разчита повече на временни работници.

"След като вече виждаме тази важна цел пред нас, сме уверени, че можем да забавим наемане на нови хора през следващите 10 години," пише екипът по роботика на Amazon.

Автоматизацията, която ще струва под 10 милиарда долара, се очаква да донесе спестявания от 12,6 милиарда долара в периода 2025-2027 г.

Зад тази промяна стои главният изпълнителен директор Анди Джаси, който залага на повишаване на ефективността. Но плановете му пораждат сериозни опасения за масови съкращения. Вътрешно компанията използва термина "cobot" (сътрудничещ робот) вместо "робот", за да омекоти общественото възприятие.

"Един от най-големите работодатели в Съединените щати се превръща от създател на работни места в техен унищожител", коментира Дарон Аджемоглу.

Жител на Стоун Маунтин споделя, че не е виждал обяви за работа в Amazon от месеци, без да знае, че компанията съзнателно намалява персонала си чрез естествено изтичане на кадри.

