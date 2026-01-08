Централното разузнавателно управление на САЩ "нито потвърждава, нито отрича съществуването или несъществуването на свои документи" за обекта

1917 Снимка: NASA/ ESA/Hubble

Междузвездната комета 3I/ATLAS вече се отдалечава от Земята, а данните сочат, че тя е далеч по-стандартна от смятаното преди. Известният със спекулациите си относно извънземният произход на откриваните комети от други звезди, Ави Льоб дори се бе съгласил с това. Но изглежда астрофизикът от Харвард все още държи на сензационните си твърдения. По думите му има голяма вероятност кометата да е "троянски кон" на извънземна цивилизация, а ЦРУ крие информация за обекта.

Големият размер на обекта, почти перпендикулярната му спрямо Слънцето ос на въртене и "прецизно настроената" траектория, която го е доближила необичайно много до Марс и Юпитер сочат за астронома от Харвард, че кометата 3I/ATLAS далеч не е обикновена.

Льоб не крие раздразнението си от позицията на НАСА, която категорично определя 3I/ATLAS като естествена комета. Според него агенцията игнорира представените от него аномалии и проявява "арогантност".

Той дори обвини НАСА, че е забавила публикуването на изображения от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter, направени по време на най-близкото преминаване на обекта край Марс през октомври. Забавянето бе обяснено с прекъсвания, свързани с правителственото спиране на работа в САЩ, като снимките бяха публикувани едва в края на ноември.

В последната си публикация в блог Льоб насочва вниманието си не само към НАСА, но и към Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ). Поводът е отказът на агенцията да отговори по същество на запитване по Закона за свобода на информацията (FOIA), подадено от известния уфолог Джон Грийнуолд-младши.

В отговора си ЦРУ заявява, че "нито потвърждава, нито отрича съществуването или несъществуването на документи", свързани с 3I/ATLAS - стандартна, но силно двусмислена формулировка.

Грийнуолд е основател на The Black Vault - мащабен архив с милиони страници правителствени документи, разсекретени чрез FOIA, включително материали за т.нар. "неидентифицирани аномални феномени".

За Льоб реакцията на ЦРУ е смущаваща.

"Ако за всички в правителството и научните среди е било ясно, че 3I/ATLAS е обикновена комета, както твърди НАСА, защо ЦРУ би третирало евентуалното съществуване на документи за нея като чувствителна класифицирана информация?" - пита той риторично астрономът.

Ученият допуска, че американските власти може да са анализирали обекта от гледна точка на националната сигурност - например дали не представлява потенциален риск или т.нар. "черен лебед": изключително малко вероятно, но с огромни последици събитие.

Льоб не за първи път лансира провокативни хипотези. Той вече е предполагал, че междузвездни обекти могат да бъдат технологични сонди, прикрити като естествени тела - нещо като "космически троянски кон".

Според него е възможно подобни дискусии да са били скрити от обществеността, за да се избегне ненужна паника, особено ако вероятността за реална заплаха е изключително ниска. Разбира се, всичко това предполага, че ЦРУ изобщо разполага с информация, която да крие - нещо, което самият отказ не потвърждава.

