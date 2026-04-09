Spectrum е по-малка от Falcon 9 на SpaceX или Ariane 6

Снимка: Isar Aerospace

Ракетата "Спектрум" (Spectrum), разработена от германския стартъп "Изар Аероспейс" (Isar Aerospace), ще направи втория си тестов полет, след като планираните по-рано изстрелвания от норвежки космически център бяха отменени заради технически причини и неблагоприятни метеорологични условия, съобщи ДПА.

Вижте как изглежда новата германска ракета >> >> >>

Новият прозорец за изстрелване на ракетата, която ще бъде изведена от космическия център "Андоя" в Северна Норвегия, ще се отвори в 20:00 часа по Гринуич, съобщи базираната в Мюнхен компания. Опитът ще бъде предаван на живо в YouTube.

Германската компания Isar Aerospace, основана през 2018 г. Мнозина я наричат европейски конкурент на SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос.

Spectrum осъществи първия си тестов полет през март 2025 г., но се разби след около 30 секунди. От компанията отбелязват, че много първи полети завършват с неуспех, но подчертават, че са събрали ценни данни от изпитанието.

През януари компанията отмени второто си изстрелване в последния момент заради неизправен клапан.

Ракетата Spectrum на Isar е по-малка от Falcon 9 на SpaceX или Ariane 6 на Arianespace. Напълно сглобената ракета е с височина около 28 метра и диаметър 2 метра. Тя може да транспортира до 1 тон полезен товар в ниска околоземна орбита.

Това обаче е най-голямата ракета, правена от Германия. Именно там се появява първата ракета, стигнала в космоса. Това е балистичната V-2 или "Фау-2". Височината ѝ от 14 метра и диаметърът ѝ от 1,6 м я правят доста по-малка от новата германска ракета.

В продължение на десетилетия германското правителство избягваше да инвестира значителни средства в ракети, оставяйки водещата роля на Франция. Сега, 80 години след последното изстрелване на V-2, Германия отново има собствена ракета, но с напълно различна цел.

Spectrum има две степени. Първата е с 9 двигателя, а втората е с 1. Използваното гориво е течен кислород и пропан. Ракетата е проектирана да носи малки сателити в ниска околоземна орбита.

