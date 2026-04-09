Ракетата "Спектрум" (Spectrum), разработена от германския стартъп "Изар Аероспейс" (Isar Aerospace), ще направи втория си тестов полет, след като планираните по-рано изстрелвания от норвежки космически център бяха отменени заради технически причини и неблагоприятни метеорологични условия, съобщи ДПА.

Вижте как изглежда новата германска ракета >> >> >>

Новият прозорец за изстрелване на ракетата, която ще бъде изведена от космическия център "Андоя" в Северна Норвегия, ще се отвори в 20:00 часа по Гринуич, съобщи базираната в Мюнхен компания. Опитът ще бъде предаван на живо в YouTube.

Германската компания Isar Aerospace, основана през 2018 г. Мнозина я наричат европейски конкурент на SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос.

"Японският SpaceX" с трети неуспех при изстрелване на ракета
Виж още "Японският SpaceX" с трети неуспех при изстрелване на ракета

Spectrum осъществи първия си тестов полет през март 2025 г., но се разби след около 30 секунди. От компанията отбелязват, че много първи полети завършват с неуспех, но подчертават, че са събрали ценни данни от изпитанието.

През януари компанията отмени второто си изстрелване в последния момент заради неизправен клапан.

Ракетата Spectrum на Isar е по-малка от Falcon 9 на SpaceX или Ariane 6 на Arianespace. Напълно сглобената ракета е с височина около 28 метра и диаметър 2 метра. Тя може да транспортира до 1 тон полезен товар в ниска околоземна орбита.

Това обаче е най-голямата ракета, правена от Германия. Именно там се появява първата ракета, стигнала в космоса. Това е балистичната V-2 или "Фау-2". Височината ѝ от 14 метра и диаметърът ѝ от 1,6 м я правят доста по-малка от новата германска ракета.

В продължение на десетилетия германското правителство избягваше да инвестира значителни средства в ракети, оставяйки водещата роля на Франция. Сега, 80 години след последното изстрелване на V-2, Германия отново има собствена ракета, но с напълно различна цел.

Spectrum има две степени. Първата е с 9 двигателя, а втората е с 1. Използваното гориво е течен кислород и пропан. Ракетата е проектирана да носи малки сателити в ниска околоземна орбита.

МВР санкционира прокурорката, влязла в спор с шофьор и карала в насрещното в София Днес
МВР санкционира прокурорката, влязла в спор с шофьор и карала в насрещното в София
35243
Как "най-красивото момиче на света“ изгради империя от 4,2 милиона долара преди 25-ия си рожден ден? Лайф
Как "най-красивото момиче на света“ изгради империя от 4,2 милиона долара преди 25-ия си рожден ден?
12592
Атлетико превзе "Камп Ноу" след 20 години чакане и отново е еврокошмарът за Барса Корнер
Атлетико превзе "Камп Ноу" след 20 години чакане и отново е еврокошмарът за Барса
7140
Акция "Чиста храна" откри връзки на депутати със затворени за нарушения обекти Бизнес
Акция "Чиста храна" откри връзки на депутати със затворени за нарушения обекти
5322
"Тихо лягам в земята ти. Ти ме повика, ЖИВОТ": Простихме се с Мишо Белчев Impressio
"Тихо лягам в земята ти. Ти ме повика, ЖИВОТ": Простихме се с Мишо Белчев
8059
Топ 10 на най-красивите места в света за 2026 г. Trip
Топ 10 на най-красивите места в света за 2026 г.
2179
Може ли алуминиевото фолио да се използва повторно Вкусотии
Може ли алуминиевото фолио да се използва повторно
935
3 зодии ще постигнат голям пробив до края на април Zodiac
3 зодии ще постигнат голям пробив до края на април
6980
През празничните дни - и дъжд, и слънце, температурите бавно тръгват нагоре Времето
През празничните дни - и дъжд, и слънце, температурите бавно тръгват нагоре
5539