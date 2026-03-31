Компанията задава нов, много по-агресивен срок за защита срещу квантови атаки и дава сигнал, че "Денят Q" може да е по-близо от очакваното

Google направи неочакван ход, който разтърси криптографската общност - технологичният гигант официално обяви, че ускорява прехода към постквантово криптиране и си поставя краен срок за пълна готовност до 2029 г. Това е значително по-ранно от досегашните прогнози, които говореха за период около 2030-2033 г., и ясно подсказва, че компанията приема квантовата заплаха много по-сериозно, отколкото се смяташе досега.

Решението бе представено в официалния блог на компанията, където бяха описани и конкретните стъпки към внедряване на новото поколение криптографски алгоритми. Постквантовата криптография е разработена така, че да устои на атаки от квантови компютри - машини, които в бъдеще могат да разбиват днешните стандарти за защита за секунди. Именно този момент, известен като "Денят Q", изглежда вече не е далечна теория, а реален сценарий, за който индустрията трябва да се подготви спешно.

В съвместно изявление, Heather Adkins и Sophie Schmieg подчертават, че целта на компанията е не просто да се защити, а да даде пример на цялата индустрия. Според тях ускоряването на сроковете е необходимо, за да се създаде усещане за спешност и да се стимулира по-бързата трансформация на дигиталната сигурност в глобален мащаб.

Особено внимание се отделя и на Android, където вече се планират конкретни внедрявания. В бъдещата версия Android 17 ще бъде интегриран алгоритъмът ML-DSA - стандарт за цифрови подписи, разработен с помощта на американските институции. Това ще позволи на разработчиците да подписват приложения по начин, устойчив на квантови атаки, а на потребителите - да разчитат на по-високо ниво на сигурност.

Паралелно с това, ML-DSA вече е част от Android Verified Boot - системата, която гарантира, че операционната система не е компрометирана още при стартиране. Очаква се технологията постепенно да навлезе и в Android Keystore, както и в Google Play Store, което ще осигури цялостна защита на екосистемата. Макар причините за ускорения график да не са официално обяснени, посланието е ясно - квантовата ера наближава, а подготовката вече не може да чака.

