Потребителите ще трябва да заснемат видео селфи, да сканират своя документ за самоличност и да преминат автоматична проверка за съответствие между двете, съобщава Еngadget

10330 Снимка: Google

Google обяви, че функцията за дигитални лични карти в Google Wallet ще започне да се въвежда в избрани държави от Европейския съюз през това лято. Разширяването на услугата включва и нов метод за проверка на възраст, разработен в партньорство с европейската банка Sparkasse Bank.

Компанията не уточнява кои точно държави ще получат достъп първи, но процесът ще бъде сходен с вече съществуващите решения за добавяне на документи в приложението в Бразилия, Индия, Сингапур и Тайван.

Потребителите ще трябва да заснемат видео селфи, да сканират своя документ за самоличност и да преминат автоматична проверка за съответствие между двете, съобщава Еngadget.

Google развива функциите за проверка на възраст от началото на 2025 г. в контекста на нови регулации за онлайн безопасност в различни държави. Компанията вече използва криптографска технология от типа Zero-Knowledge Proof, която на теория позволява удостоверяване на възраст без разкриване на лични данни като име, адрес или дата на раждане.

Новата интеграция с европейска банка позволява на клиенти да потвърждават възрастта си през Google Wallet, без да споделят чувствителна информация. Системата изпраща само потвърждение, че потребителят отговаря на изискванията, без допълнителни детайли.

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Освен функциите за дигитална идентичност, Google разширява и възможностите за онлайн плащания чрез Google Pay. В сайтове, които поддържат директно разплащане, потребителите ще могат да извършват покупка с няколко стъпки, като използват вече запазените си методи за плащане.

Компанията въвежда и подобрения в системата за сигурност при онлайн трансакции. В Европейския съюз се предвижда потвърждение на плащанията чрез биометрични методи, което може да намали нуждата от еднократни SMS кодове и допълнителни проверки през банки или външни приложения.

Според Google целта на новите функции е да се ускори дигитализацията на документи и разплащанията, като същевременно се запази нивото на защита на личните данни на потребителите в Европейския съюз.

За България въвеждането на подобни технологии ще зависи от европейската рамка и от развитието на националната система за електронна идентификация. Страната работи по собствено приложение за дигитална идентичност - BGID. То трябва да бъде съобразено с регламента eIDAS на Европейския съюз.

След като националните системи бъдат напълно интегрирани, се очаква възможност за синхронизация с международни платформи като Google Wallet, което би позволило използването на дигитални документи и у нас.

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