Приложението предлага финансово планиране с помощта на изкуствен интелект. Компанията на Сам Алтман обаче прави сделката, за да придобие екипа зад начинанието

OpenAI е придобила стартъпа за лични финанси Hiro Finance. Новината беше потвърдена пред TechCrunch, след като съоснователят Итън Блох обяви сделката.

Финансовите параметри не се разкриват. Hiro не е оповестявала и набрания капитал. Компанията ще прекрати дейността си на 20 април. Всички данни от сървърите ще бъдат изтрити до 13 май. Това насочва към сделка от типа "acqui-hire", при която основният интерес е към екипа.

Блох съобщава, че служителите на Hiro ще се присъединят към OpenAI. Точният брой не е уточнен. Данни от LinkedIn показват, че компанията има около 10 души.

Hiro е основана през 2024 г. и стартира продукта си преди около пет месеца. Приложението предлага финансово планиране с помощта на изкуствен интелект. Потребителите въвеждат данни като доходи, дългове и месечни разходи. Системата генерира различни сценарии, които подпомагат вземането на решения.

Според Блох, моделът е обучен да работи прецизно с финансова математика. Включена е и опция за проверка на точността. През последните години водещите AI модели отбелязват сериозен напредък в математическите изчисления, след период на по-слаби резултати.

Сделката привлича внимание и заради опита на Блох. Той е основател на нео-банката Digit, която беше продадена на Oportun през 2021 г. за над 200 милиона долара.

Това не е първата подобна стъпка за OpenAI. Компанията вече позиционира ChatGPT като инструмент за бизнес и финансови екипи. Придобиването подсказва засилен интерес към тази сфера. Не е ясно дали ще бъде разработено отделно приложение за финансово планиране.

Възможен мотив е и разширяване на влиянието сред потребители на OpenClaw, които често предпочитат решения като Claude. Самият Блох е създал собствен автоматизиран агент за търговия, наречен RoboBuffett.

Итън Блох има дългогодишен опит като предприемач. Той започва на 13-годишна възраст. Първите му 13 проекта се провалят. Следващият му стартъп, Flowtown, е продаден за 4.5 милиона долара. Digit достига цена от около 230 милиона долара. Последният му проект вече е част от OpenAI, компания, която поставя рекорди по растеж и финансиране и може да направи това и при бъдещо публично предлагане.

