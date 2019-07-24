Роботът Фьодор, който наскоро получи названието Skybot F-850, вече има своя страница в Туитър, предаде ТАСС.

"Привет на всички! Казвам се Skybot F-850, а за близките си - просто Фьодор", е написал роботът в първото съобщение, качено на страницата му в Туитър. Той уточнява, че допуснал грешка в названието си, но вече я е коригирал - вместо Skybot F-850, било изписано Skybot F-859.

На страницата е качено също видео, показващо запознанството му с кораба "Союз МС-14", с който роботът ще полети към Международната космическа станция на 22 август.

Човекоподобният робот Фьодор е създаден от компанията "Андроидна техника" и Фонда за перспективни изследвания. Демонстративен образец на робота бе разработен през 2016 г. Първоначалано той бе известен с условното название Аватар, но впоследствие получи името FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research)