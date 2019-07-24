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Роботът Фьодор, който наскоро получи названието Skybot F-850, вече има своя страница в Туитър, предаде ТАСС.

"Привет на всички! Казвам се Skybot F-850, а за близките си - просто Фьодор", е написал роботът в първото съобщение, качено на страницата му в Туитър. Той уточнява, че допуснал грешка в названието си, но вече я е коригирал - вместо Skybot F-850, било изписано Skybot F-859.

Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов.

Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус "Энергии". Здесь интересно pic.twitter.com/m2djgZ2BuZ — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 юли 2019 г.

На страницата е качено също видео, показващо запознанството му с кораба "Союз МС-14", с който роботът ще полети към Международната космическа станция на 22 август.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 юли 2019 г.

Човекоподобният робот Фьодор е създаден от компанията "Андроидна техника" и Фонда за перспективни изследвания. Демонстративен образец на робота бе разработен през 2016 г. Първоначалано той бе известен с условното название Аватар, но впоследствие получи името FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research)