Пазарът на памети продължава да се нагрява, а бумът на изкуствения интелект създава неочаквани партньорства между компании, които до скоро работеха в различни сегменти. SanDisk направи стратегическа стъпка, придобивайки дял в тайванския производител Nanya Technology, за да си гарантира достъп до DRAM памет - ключов ресурс за бъдещето на SSD устройствата.

Сделката е част от по-голямо частно пласиране на акции на стойност 2,5 млрд. долара. В рамките на това финансиране SanDisk инвестира около 1 млрд. долара, с което получава приблизително 3,9% от компанията. Освен финансовото участие, договорът включва и дългосрочно споразумение за доставка на DRAM чипове - ход, който показва колко критично важна става тази технология.

Интересът към Nanya не се изчерпва само със SanDisk. В инвестицията участват още Cisco Systems, Kioxia и Solidigm. Последната е особено интересен играч, тъй като произлиза от SSD бизнеса на Intel и днес е част от SK hynix.

Пазарната реакция не закъсня - акциите на Nanya достигнаха максималния дневен ръст от 10%, което ясно показва доверието на инвеститорите. Данни на Omdia сочат, че именно производителите на памети са отчели най-бърз ръст на приходите през последната година, основно заради повишените цени, а не толкова заради увеличено производство.

Тази сделка е още един сигнал, че битката за ресурси в AI ерата тепърва започва. Компании като SanDisk вече не разчитат само на пазара, а активно инвестират, за да си осигурят ключови компоненти. В свят, в който изчислителната мощ и паметта са новото "злато", подобни ходове ще стават все по-чести.

