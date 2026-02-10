224 Снимка: iStock by Getty Images

SpaceX разработва собствен ускорител на частици във Флорида като част от стратегията си да пренесе изследването на космическата радиация изцяло "вътре в компанията". Целта е по-добро тестване и защита на космическите апарати и сателитите ѝ от вредните ефекти на слънчевата активност.

Слънцето постоянно излъчва потоци от заредени частици. Част от тях взаимодействат със земната атмосфера и създават полярните сияния, но в орбита тези частици представляват сериозна заплаха. Те могат да повредят електрониката на сателити и космически кораби, съкращавайки експлоатационния им живот и застрашавайки мисиите им.

Планираното съоръжение на SpaceX ще бъде циклотрон - тип ускорител, който използва магнитно поле, за да ускори протони до почти скоростта на светлината. С негова помощ компанията ще симулира ефектите на космическата радиация върху своите системи, включително сателитите Starlink.

Новината беше потвърдена от вицепрезидента на Starlink Майкъл Никълс, който обяви, че SpaceX наема "елитни инженери" за новото си съоръжение с енергия 230 мегаелектронволта (MeV). Там ще се извършват тестове, за да се ускори разработката на всички космически платформи на компанията.

Обяви за работа показват, че фокусът е върху изследване как компютърни чипове и електронни платки реагират на бомбардировка от високоенергийни частици. Според описанията, ускорителят ще позволи безпрецедентна гъвкавост при тестването на електрониката за ракети, капсули и сателити, включително Dragon, Falcon, Starship, лунната система за кацане и мрежите Starlink и Starshield.

С мощност от 230 MeV циклотронът ще бъде значителен научен инструмент, макар и по-слаб от 590 MeV ускорителя в Института "Пол Шерер" в Швейцария — най-мощния циклотрон в света. За сравнение, Големият адронен колайдер на ЦЕРН използва различен тип ускорител - синхротрон.

Starlink вече е изпитал реалните последици от космическото време. Слънчеви бури са доказано съкратили живота на някои сателити, като са ги принудили да напуснат орбита много по-рано от планираното.

Рисковете стават още по-големи извън защитата на земната атмосфера. В дълбокия космос апаратите са изложени на пълния интензитет на радиацията. Това може да затрудни полети до Марс и дори до Луната. Освен за електрониката, учените все още изследват и ефектите върху човешкото тяло. Например, астронавтите на Луната са изложени на около 2,6 пъти повече радиация, отколкото при престой на Международната космическа станция.

