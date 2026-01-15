След това четиримата бяха транспортирани с хеликоптер до местна болница

1574 Снимка: АР/БТА

Четирима астронавти от Международната космическа станция се завърнаха безопасно на Земята, след като НАСА взе безпрецедентно решение да съкрати мисията им заради медицински проблем в орбита. Капсулата Crew Dragon на SpaceX се приводни успешно в Тихия океан край бреговете на Калифорния, близо до Сан Диего, слагайки край на 167-дневен престой в космоса.

Командирът на мисията Crew-11 Зена Кардман, пилотът Майк Финке, японският астронавт Кимия Юи и руският космонавт Олег Платонов кацнаха в 10:41 часа българско време. Малко след приводняването екипите за възстановяване на SpaceX достигнаха капсулата и я качиха на специализиран кораб, където медицински екип извърши първоначални прегледи.

НАСА не разкрива кой от астронавтите е имал здравословния проблем, нито какъв е бил той, позовавайки се на строгите правила за медицинска поверителност.

Агенцията подчерта, че не е ставало дума за спешна евакуация, но въпреки това решението за ранно завръщане е било правилно, за да се осигури по-подробна диагностика и лечение на Земята. Това е първият случай в историята на НАСА, в който дългосрочна космическа мисия е прекратена преждевременно по медицински причини.

Екипажът изглеждаше в добро състояние и добро настроение при излизането от капсулата, усмихвайки се и махайки, докато бяха прехвърляни на носилки - стандартна процедура след продължителен престой в безтегловност. След това четиримата бяха транспортирани с хеликоптер до местна болница за допълнителни изследвания, преди да се отправят към Космическия център "Джонсън" в Хюстън, където ще се срещнат с близките си и ще започнат стандартната следполетна рехабилитация.

Crew-11 стартира към станцията на 1 август и първоначално се очакваше да се завърне около 20 февруари, завършвайки мисия с продължителност 202 дни. Промяната настъпи след като един от членовете на екипажа е поискал частна медицинска консултация, а на следващия ден ръководството на НАСА е взело решение за по-ранно завръщане.

На борда на Международната космическа станция останаха руският космонавт Сергей Куд-Сверчков, който пое командването от Финке, както и неговите колеги Сергей Микаев и астронавтът на НАСА Крис Уилямс. Те са част от мисия, стартирала през ноември, с планиран осеммесечен престой в орбита.

Ситуацията отново подчертава значението на международното сътрудничество и т.нар. "размяна на места" между НАСА и руската космическа агенция Роскосмос. Благодарение на тази договореност винаги има поне един американски астронавт и един руски космонавт на борда, което гарантира оперативна непрекъснатост, дори ако даден екипаж бъде принуден да се върне преждевременно.

Очаква се следващият екипаж, Crew-12, да бъде изстрелян през февруари, като НАСА и SpaceX обмислят леко изтегляне на датата заради подготовката на ракетата за мисията "Артемида II". Тя ще бъде първата от повече от 50 години насам, която ще изпрати астронавти на пилотирана обиколка около Луната - важна стъпка към следващата ера на дълбокия космос.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.