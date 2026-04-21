Инженери на НАСА изключиха още един научен инструмент на космическия апарат "Вояджър 1". Решението цели да се запази ограничената енергия на най-далечния създаден от човека обект.

Още по темата

Спрян е експериментът за нискоенергийни заредени частици. Операцията е извършена на 17 април. Целта е апаратът да продължи да изследва междузвездното пространство възможно най-дълго.

"Вояджър 1" е изстрелян през септември 1977 година. На 25 август 2012 година той напуска пределите на Слънчевата система, преминавайки през хелиопаузата. Това е границата, която отделя влиянието на Слънцето от междузвездната среда. В момента апаратът се намира на над 24 милиарда километра от Земята и остава най-отдалеченият човешки обект.

Двата апарата "Вояджър 1" и "Вояджър 2" продължават да изпращат ценни данни за междузвездната среда. Те са единствените космически мисии извън Слънчевата система и имат уникална роля в изследванията.

"Вояджър 1" скоро ще е на 1 светлинен ден от Земята
Изключеният инструмент е работил почти непрекъснато от старта на мисията. Той измерва нискоенергийни частици като йони, електрони и космически лъчи.

Решението не е случайно. Още преди години инженерите определят реда, по който ще се изключват системите на апарата при намаляваща енергия. Подобен инструмент на "Вояджър 2" е спрян през март 2025 година.

Двата апарата са изстреляни с по 10 научни инструмента. В момента активни остават само три от тях на всеки от апаратите.

Нови проучвания за Уран опровергават данните от мисията "Вояджър"
ИЗБРАНО
Правосъдният министър отказва на "Прогресивна България" да отстрани силово Сарафов Днес
31283
Ан Хатауей е обявена за най-красивата жена на света Лайф
110618
Състезателка по триатлон се удави в езеро Корнер
16639
Петролът обърна посоката и пое надолу Бизнес
17788
В Калифорния отбелязват 50-годишнината от емблематичната "Бягаща ограда" на Кристо и Жан-Клод Impressio
17449
Назрява скандал: Гърция отмени биометричните данни за британци, ЕС иска обяснения Trip
1386
Класическо ягодово клафути Вкусотии
2681
4-те зодии, които нямат нито срам, нито съвест Zodiac
1393
Слънцето спасява Куба след колапса на енергийната ѝ система Времето
1847