"Вояджър 1" губи още един уред в борбата за енергия
Двата апарата "Вояджър 1" и "Вояджър 2" продължават да изпращат ценни данни за междузвездната среда
Инженери на НАСА изключиха още един научен инструмент на космическия апарат "Вояджър 1". Решението цели да се запази ограничената енергия на най-далечния създаден от човека обект.
Спрян е експериментът за нискоенергийни заредени частици. Операцията е извършена на 17 април. Целта е апаратът да продължи да изследва междузвездното пространство възможно най-дълго.
"Вояджър 1" е изстрелян през септември 1977 година. На 25 август 2012 година той напуска пределите на Слънчевата система, преминавайки през хелиопаузата. Това е границата, която отделя влиянието на Слънцето от междузвездната среда. В момента апаратът се намира на над 24 милиарда километра от Земята и остава най-отдалеченият човешки обект.
Двата апарата "Вояджър 1" и "Вояджър 2" продължават да изпращат ценни данни за междузвездната среда. Те са единствените космически мисии извън Слънчевата система и имат уникална роля в изследванията.
Изключеният инструмент е работил почти непрекъснато от старта на мисията. Той измерва нискоенергийни частици като йони, електрони и космически лъчи.
Решението не е случайно. Още преди години инженерите определят реда, по който ще се изключват системите на апарата при намаляваща енергия. Подобен инструмент на "Вояджър 2" е спрян през март 2025 година.
Двата апарата са изстреляни с по 10 научни инструмента. В момента активни остават само три от тях на всеки от апаратите.