Инженери на НАСА изключиха още един научен инструмент на космическия апарат "Вояджър 1". Решението цели да се запази ограничената енергия на най-далечния създаден от човека обект.

Спрян е експериментът за нискоенергийни заредени частици. Операцията е извършена на 17 април. Целта е апаратът да продължи да изследва междузвездното пространство възможно най-дълго.

"Вояджър 1" е изстрелян през септември 1977 година. На 25 август 2012 година той напуска пределите на Слънчевата система, преминавайки през хелиопаузата. Това е границата, която отделя влиянието на Слънцето от междузвездната среда. В момента апаратът се намира на над 24 милиарда километра от Земята и остава най-отдалеченият човешки обект.

Двата апарата "Вояджър 1" и "Вояджър 2" продължават да изпращат ценни данни за междузвездната среда. Те са единствените космически мисии извън Слънчевата система и имат уникална роля в изследванията.

Изключеният инструмент е работил почти непрекъснато от старта на мисията. Той измерва нискоенергийни частици като йони, електрони и космически лъчи.

Решението не е случайно. Още преди години инженерите определят реда, по който ще се изключват системите на апарата при намаляваща енергия. Подобен инструмент на "Вояджър 2" е спрян през март 2025 година.

Двата апарата са изстреляни с по 10 научни инструмента. В момента активни остават само три от тях на всеки от апаратите.

