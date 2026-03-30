Компанията за изкуствен интелект xAI преживява драматични кадрови промени, след като последният съосновател напусна екипа. Така днес стартъпът остава изцяло под контрола на Илон Мъск, което поставя началото на нов етап в развитието му.

Последният напуснал е Рос Нордин - ключова фигура, често определяна като "дясната ръка" на Мъск в структурата на компанията. Той е играл важна роля в определянето на стратегическите приоритети и реализацията на амбициозните планове на xAI. Преди това Нордин е натрупал сериозен опит в Tesla, където е работил по автопилот системи и инфраструктура за обучение на изкуствен интелект.

Само за няколко месеца xAI е загубила осем от своите съоснователи, което ясно показва мащаба на вътрешната реорганизация. Според самия Мъск компанията не е била структурирана правилно от самото начало, което налага сериозни промени в екипа и стратегията. В момента се търсят нови специалисти, като дори се разглеждат кандидати, които преди това са били отхвърлени.

Тези трансформации не са случайни. Те са част от по-голяма картина, свързана с преструктурирането около SpaceX и интеграцията с платформата X. Очаква се SpaceX да излезе на борсата още тази година, като целта е привличане на десетки милиарди долари за развитие на мащабна AI инфраструктура - включително дори орбитални центрове за обработка на данни.

На този фон xAI изглежда се превръща в ключов елемент от по-голямата визия на Мъск за бъдещето на изкуствения интелект. Въпреки турбуленциите, компанията продължава да се развива активно, а преструктурирането може да се окаже необходима стъпка към по-ефективна и фокусирана организация.

