Alphabet, компанията майка на Google, отчете впечатляващи финансови резултати за третото тримесечие на 2025 г., надминавайки всички прогнози на анализаторите. Приходите са скочили с 16% на годишна база и за първи път в историята са преминали границата от 100 млрд. долара, достигайки 102,3 млрд. долара. Печалбата също е нараснала с 33%, а акциите на Google са поскъпнали с 45% от началото на годината.

Зад тези рекорди обаче се крие един сериозен проблем - недостигът на AI ускорители. Според Bloomberg, Google буквално е изчерпала запасите си от TPU чипове и е принудена да отказва нови корпоративни клиенти. Дори ускорителите от по-старите поколения работят на 100% натоварване. Вицепрезидентът на Google по инфраструктура Амин Вахдат призна, че компанията временно се обръща към конкуренти като CoreWeave, за да наема техни NVIDIA Blackwell ускорители, които всъщност се използват и от OpenAI.

Google Cloud продължава да бъде един от основните двигатели на растежа - приходите на подразделението са се увеличили с 34% до 15,16 млрд. долара. Повечето нови клиенти използват генеративни AI решения, включително чатбота Gemini 2.5, който вече има над 650 милиона потребители месечно. Над 70% от корпоративните клиенти на Google Cloud разчитат на AI продукти, а броят на договорите за над 1 млрд. долара е по-голям, отколкото през предходните две години взети заедно.

Компанията обяви, че ще увеличи капиталовите си разходи за 2025 г. до 93 млрд. долара - с близо 10% повече от първоначалния план. Повечето инвестиции ще отидат за нови центрове за данни и сървърна инфраструктура. Сред проектите са 15 млрд. долара за център в Индия, 5,8 млрд. в Белгия и по 9 млрд. в няколко щата в САЩ.

Разработчиците на изкуствен интелект стават жертва на съкращения в Meta, xAI и Google
Изпълнителният директор Сундар Пичаи заяви, че недостигът на AI хардуер ще продължи поне до 2026 г., но увери инвеститорите, че Google ускорява производството на седмото поколение TPU - Ironwood. Междувременно компанията рестартира и атомната централа Duane Arnold Energy Center, за да осигури достатъчно електроенергия за своите дата центрове - показател колко сериозен е натискът от растящия интерес към изкуствения интелект.

