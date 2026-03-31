Meta Platforms започна тестове на нов платен абонамент за социалната мрежа Instagram, който предлага допълнителни функции за потребителите. Услугата, наречена Instagram Plus, вече се изпитва в ограничен брой държави, потвърдиха от компанията.

Сред основните нововъведения е възможността потребителите да гледат сторита - снимки и видеа, които изчезват след 24 часа - без авторът да разбере. Освен това абонатите ще могат да виждат колко пъти техните собствени сторита са били преглеждани повторно.

Платеният пакет дава и по-голям контрол върху аудиторията. Потребителите ще могат да създават неограничен брой списъци с контакти, вместо да разчитат само на функцията "близки приятели", което позволява по-прецизно споделяне на съдържание.

Сред другите функции са удължаване на живота на сторитата с още 24 часа, възможност за "подчертаване" на публикация веднъж седмично с цел по-голяма видимост, както и изпращане на анимиран "супер лайк". Добавена е и опция за търсене в списъка с преглеждания, което улеснява проверката дали конкретен човек е видял дадено съдържание.

По неофициална информация тестовете се провеждат в държави като Мексико, Япония и Филипините. Цената варира според пазара - около 2 долара месечно в Япония и Мексико и малко над 1 долар във Филипините.

От компанията уточняват, че Instagram Plus е различен продукт от услугата Meta Verified, която е насочена към създатели на съдържание и бизнеси. Новият абонамент е ориентиран към масовите потребители.

Ходът идва на фона на нарастващия интерес към платени функции в социалните мрежи. Snapchat вече отчита над 25 милиона абонати за услугата Snapchat+, докато платформата X също предлага премиум опции.

Въпреки потенциала за нови приходи, Meta може да се сблъска с т.нар. "умора от абонаменти", тъй като все повече услуги преминават към платени модели. Част от потребителите вече изразяват недоволство от идеята да плащат за допълнителни функции.

Компанията посочва, че ще продължи тестовете, преди да вземе решение за по-широко глобално въвеждане на услугата.

