Правоприлагащи органи в Германия, САЩ и Великобритания са разбили глобалната абонаментна услуга за киберпрестъпления RedVDS, която позволява на потребители да извършват масови онлайн измами, съобщиха днес германските власти, цитирани от ДПА.

Разследващи са иззели вчера сървъри на RedVDS в Германия, съобщиха прокуратурата във Франкфурт и криминалната полиция в източната провинция Бранденбург, без да разкриват точното местоположение на центъра за данни, добавя БТА.

По данни на компания "Майкрософт", която е участвала в общата операция, RedVDS е предоставяла достъп до "еднократни виртуални компютри, работещи с нелицензиран софтуер, включително "Уиндоус", което е позволявало на престъпниците да действат бързо, анонимно и зад граница".

Тези инструменти са позволявали на киберпрестъпници да изпращат многобройни фишинг имейли с цел да получат достъп до компютърни системи.

След това измамниците са можели да крадат пари или поверителни данни, като се представят за доверена трета страна, да подправят банкови данни или да изпращат фалшиви фактури.

"Само за един месец над 2600 различни виртуални машини на RedVDS са изпращали средно по един милион фишинг съобщения дневно само до клиенти на "Майкрософт", посочи компанията.

Експерти оценяват щетите от атаки, осъществени с помощта на RedVDS, на стотици милиони долари.

Според "Майкрософт" загубите от измами, свързани с RedVDS, от март 2025 г. насам възлизат на около 40 милиона евро само в САЩ.

Сред засегнатите компании е фармацевтичната компания H2-Pharma, чиято централа е в щата Алабама. Компанията е загубила над 7,3 милиона долара вследствие на схеми, осъществени чрез RedVDS, а жилищна асоциация във Флорида е била "измамена с почти 500 000 долара - средства, събрани от жители и собственици на имоти за основни ремонти."

Множество германски компании и институции също са станали жертви на атаките, съобщиха правоприлагащите органи.

Засега няма арестувани заподозрени, като се смята, че отговорните за услугата се намират в Близкия изток.

