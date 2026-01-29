Google се съгласи да плати 135 млн. долара, за да уреди колективен иск, заведен от потребители на Android в САЩ. Делото засяга обвинения, че операционната система е била проектирана така, че да събира мобилни данни без знанието и съгласието на собствениците на устройствата. Предварителното споразумение е постигнато с компанията майка Alphabet и е внесено за одобрение във федерален съд в щата Калифорния, съобщава Ройтерс.

Според ищците, Android е продължавал да предава данни към сървърите на Google дори в ситуации, в които потребителите са затваряли приложенията, изключвали споделянето на местоположение или заключвали екраните на телефоните си. В иска се посочва, че събраната информация е използвана за подобряване на продукти на Google и за изграждане на по-точни рекламни профили, без ясно и информирано разрешение от страна на потребителите.

Юридическият аргумент на жалбоподателите е, че подобно поведение може да се квалифицира като "конверсия" - правен термин, който описва незаконна и умишлена намеса в правото на собственост върху дадено имущество. В случая това имущество са мобилните данни и ресурсите на самите устройства, използвани без знанието на техните собственици.

Като част от споразумението Google се ангажира да не предава данни от Android устройства без изрично съгласие още при първоначалната настройка на смартфона. Освен това компанията ще улесни значително процеса по спиране на предаването на данни чрез системните настройки и ще включи по-ясни предупреждения в условията за ползване на магазина за приложения Google Play.

Финансовите компенсации за засегнатите потребители са ограничени до 100 долара на човек, докато адвокатите на ищците могат да поискат до 39,8 млн. долара, или около 29,5% от общата сума, като хонорар. Съдебното заседание, на което трябва да бъде одобрено споразумението, е насрочено за 5 август тази година.

