621 Снимка: "Х", Skyroot Aerospace

Индийският космически стартъп "Скайрут Аероспейс" (Skyroot Aerospace) изстреля първата частно разработена орбитална ракета в страната, ключов тест за усилията на Делхи да се конкурира за по-голям дял от световния пазар на търговски изстрелвания, предаде Ройтерс.

Ракетата "Викрам-1" (Vikram-1) излетя от космическия център "Сатиш Даван" на остров Шри Харикота в 6:35 ч. местно време, носейки няколко полезни товара за клиенти и експерименти в орбита по време на първата си орбитална мисия, наречена "Мисия Аагаман".

Изстрелването, което първоначално беше планирано да излети в 6:00 ч. местно време беше отложено, преди да бъде пренасрочено.

Мисията е предназначена да валидира задвижването, авиониката, телеметрията, насочващите, навигационните и контролните системи на ракетата по време на полет, като същевременно събира данни за бъдещи търговски изстрелвания, заяви "Скайрут", цитирана от БТА.

"Мисия Аагаман е голям успех", се казва в изявление на компанията.

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"Това е тестов полет. Ще направим няколко такива, преди да преминем към рутинни търговски полети", добавиха от компанията.

Основана през 2018 г., "Скайрут" е сред новото поколение индийски космически стартиращи компании, които привлякоха подкрепата на глобални инвеститори след либерализацията на сектора.

We’ll be watching this ignition on loop all day.



Kalam-1200 — Vikram-1's first stage, named for Dr. A.P.J. Abdul Kalam — roaring to life and lifting Vikram-1 off the pad, on a flight that reached orbit.#Vikram1 #MissionAagaman pic.twitter.com/ul9wlY8LzH — Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026

Тя стана първата компания от космическия сектор в страната, която достигна капиталова оценка от 1 милиард щатски долара по-рано тази година.

Индийската мисия идва на фона на засилваща се конкуренция на световния пазар за изстрелване на малки спътници, където стартиращите компании се стремят да се конкурират с утвърдените играчи, водени от "СпейсЕкс" (SpaceX) на Илон Мъск.

Skyroot Aerospace’s Vikram-1 Successfully Reached Space and Completed Payload Separation, Marking a Historic Achievement for India’s Private Space Sector. pic.twitter.com/BILc8aAl1b — Bharat Tech & Infra (@BharatTechIND) July 18, 2026

Правителствата в цяла Европа и Азия също така засилиха подкрепата си за местните компании за изстрелване, за да си осигурят независим достъп до космоса, тъй като търговското и отбранителното търсене се ускорява.

С височина около 22 метра, "Викрам-1" е проектиран да носи полезни товари до 350 кг. в ниска околоземна орбита. Ракетата носител използва три степени на твърдо гориво и модул за орбитално регулиране на течно гориво, задвижван от 3Д принтиран двигател, технологии, които според компанията се използват за първи път в Индия.