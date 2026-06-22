Компанията Katalyst Space Technologies трябва да достигне и изтегли обсерваторията Swift, която губи височина и се насочва към падане на Земята

255 Снимка: Katalyst Space Technologies

Обсерваторията Swift е на НАСА и е в орбита от 2004 г. Тя изучава изблици на гама-лъчи, които са сред най-мощните експлозии във Вселената. За повече от 20 години телескопът е регистрирал над 2000 такива събития и е допринесъл за разбирането за произхода на тежки елементи като злато и платина.

Сега обаче апаратът е в критична ситуация. Поради увеличена слънчева активност земната атмосфера се е разширила и създава по-голямо съпротивление. Това бавно сваля орбитата на Swift. Телескопът няма двигатели и не може сам да се коригира. Без намеса се очаква да навлезе в по-ниски слоеве и да изгори в атмосферата до края на годината.

НАСА разработва план за спасяване, наречен Swift Boost. Той включва специален космически апарат Link, създаден от Katalyst Space Technologies. Машината трябва да се срещне със Swift, да се захване за него и да го издигне в по-висока и стабилна орбита.

Изстрелването на мисията е планирано за 27 юни. То ще се осъществи с ракета Pegasus XL на Northrop Grumman, изстреляна от въздушен носач L-1011 Stargazer. След изстрелването апаратът ще премине период на тестове, преди да започне маневри за среща с телескопа.

"Честно казано, трябва да бъда откровен: никой не мислеше, че това ще бъде възможно", казва Шон Домагал-Голдман, директор на астрофизичното подразделение на НАСА. Той допълва, че никой не е очаквал проектът да стигне толкова далеч.

Компанията Katalyst е получила договор едва през септември 2025 г. със срок от девет месеца за разработка и бюджет от 30 милиона долара. Според инженери това е изключително кратък срок за подобна система. Въпреки това космическият апарат вече е сглобен и подготвен за изстрелване.

Ако мисията успее, Swift може да бъде върнат в по-висока орбита и да продължи научната си работа с години напред. Ако се провали, обсерваторията ще навлезе в плътните слоеве на атмосферата и ще изгори.

Мисията се смята за тест за нов модел в космическите технологии, при който частни компании ще могат да удължават живота на вече изстреляни спътници.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.