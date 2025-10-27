Австралийската комисия за конкуренцията и потребителите твърди, че от октомври 2024 г. насам компанията е подвела около 2,7 милиона потребители, като им е внушила, че трябва да преминат към по-скъпи планове

484 Снимка: iStock by Getty Images

Австралийският регулаторен орган за конкуренцията в понеделник заведе дело срещу Microsoft, обвинявайки технологичния гигант в заблуда на милиони клиенти, които са били принудени да плащат по-високи цени за софтуера Microsoft 365 след интегрирането му с инструмента с изкуствен интелект Copilot, предава Ройтерс.

Австралийската комисия за конкуренцията и потребителите (ACCC) твърди, че от октомври 2024 г. насам компанията е подвела около 2,7 милиона потребители, като им е внушила, че трябва да преминат към по-скъпите персонални и семейни планове на Microsoft 365, които включват Copilot.

След интеграцията на Copilot годишната абонаментна цена на персоналния план на Microsoft 365 се е увеличила с 45% до 159 австралийски долара (103,32 щатски долара), а цената на семейния план е нараснала с 29% до 179 австралийски долара, съобщиха от ACCC.

Регулаторът заяви, че Microsoft не е информирала ясно потребителите, че все още е наличен по-евтин "класически" план без Copilot. Според надзорния орган възможността за запазване на по-евтиния план е била разкривана едва след като потребителите са стартирали процеса по прекратяване на абонамента.

Тази практика, според ACCC, нарушава австралийското законодателство за защита на потребителите, тъй като не разкрива съществена информация и създава невярна представа за наличните възможности.

В предишни свои комуникации чрез имейли и публикации в блога си Microsoft не е споменала по-евтината алтернатива, а само е информирала клиентите, че увеличението на цената ще се приложи при следващото автоматично подновяване, се казва в изявлението на ACCC.

Говорител на Microsoft заяви в отговор по имейл, че компанията разглежда подробно иска на ACCC.

ACCC иска налагането на глоби, обезщетения за потребителите, съдебни забрани и поемане на съдебните разходи от Microsoft Australia Pty Ltd и нейната компания майка в САЩ, Microsoft Corp.

От регулаторния орган уточниха, че максималната санкция, която може да бъде наложена на компания за всяко нарушение на австралийския закон за защита на потребителите, е по-голямата от следните три суми: 50 милиона австралийски долара, трикратния размер на получените облаги, които могат да бъдат разумно приписани на нарушението, или 30% от коригирания оборот на корпорацията по време на периода на нарушението, ако стойността на облагите не може да бъде определена.

"Всяка санкция, която може да се приложи към това поведение, е въпрос, който съдът трябва да определи и ще зависи от констатациите на съда", заявиха от регулатора. "ACCC няма да коментира какви санкции може да наложи съдът."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.