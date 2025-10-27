Австралийският регулаторен орган за конкуренцията в понеделник заведе дело срещу Microsoft, обвинявайки технологичния гигант в заблуда на милиони клиенти, които са били принудени да плащат по-високи цени за софтуера Microsoft 365 след интегрирането му с инструмента с изкуствен интелект Copilot, предава Ройтерс.

Изкуственият интелект

Австралийската комисия за конкуренцията и потребителите (ACCC) твърди, че от октомври 2024 г. насам компанията е подвела около 2,7 милиона потребители, като им е внушила, че трябва да преминат към по-скъпите персонални и семейни планове на Microsoft 365, които включват Copilot.

След интеграцията на Copilot годишната абонаментна цена на персоналния план на Microsoft 365 се е увеличила с 45% до 159 австралийски долара (103,32 щатски долара), а цената на семейния план е нараснала с 29% до 179 австралийски долара, съобщиха от ACCC.

Регулаторът заяви, че Microsoft не е информирала ясно потребителите, че все още е наличен по-евтин "класически" план без Copilot. Според надзорния орган възможността за запазване на по-евтиния план е била разкривана едва след като потребителите са стартирали процеса по прекратяване на абонамента.

Тази практика, според ACCC, нарушава австралийското законодателство за защита на потребителите, тъй като не разкрива съществена информация и създава невярна представа за наличните възможности.

В предишни свои комуникации чрез имейли и публикации в блога си Microsoft не е споменала по-евтината алтернатива, а само е информирала клиентите, че увеличението на цената ще се приложи при следващото автоматично подновяване, се казва в изявлението на ACCC.

Microsoft инвестира над 19 милиарда долара в сделка с Nebius за изкуствен интелект
Виж още Microsoft инвестира над 19 милиарда долара в сделка с Nebius за изкуствен интелект

Говорител на Microsoft заяви в отговор по имейл, че компанията разглежда подробно иска на ACCC.

ACCC иска налагането на глоби, обезщетения за потребителите, съдебни забрани и поемане на съдебните разходи от Microsoft Australia Pty Ltd и нейната компания майка в САЩ, Microsoft Corp.

От регулаторния орган уточниха, че максималната санкция, която може да бъде наложена на компания за всяко нарушение на австралийския закон за защита на потребителите, е по-голямата от следните три суми: 50 милиона австралийски долара, трикратния размер на получените облаги, които могат да бъдат разумно приписани на нарушението, или 30% от коригирания оборот на корпорацията по време на периода на нарушението, ако стойността на облагите не може да бъде определена.

"Всяка санкция, която може да се приложи към това поведение, е въпрос, който съдът трябва да определи и ще зависи от констатациите на съда", заявиха от регулатора. "ACCC няма да коментира какви санкции може да наложи съдът."

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30103
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21407
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5421
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9032
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3809
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1859
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3670
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1820