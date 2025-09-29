Създадената от изкуствен интелект актриса Тили Норууд е привлякла вниманието на множество агенти, обяви актьорът, комик и продуцент Елин Ван дер Велден по време на на Zurich Summit, индустриалното направление на филмовия фестивал в Цюрих, пише Variety.

Изкуственият интелект

Тили Норууд е първото творение на наскоро стартиралото студио за таланти с изкуствен интелект Xicoia, отделено от студиото за продуцентска дейност с изкуствен интелект Particle6 на Ван дер Велден.

Процудентът каза, че студиата тихо напредват с проекти за изкуствен интелект и че през следващите няколко месеца ще има допълнителни съобщения.

"Бяхме в много заседателни зали около февруари и всички казваха: "Не, това не е нищо. Няма да се случи." След това, през май, хората казаха: "Трябва да направим нещо с вас", каза Ван дер Велден, пред Deadline.

"Когато за първи път стартирахме Тили, хората питаха: "Какво е това?", а сега ще обявим коя агенция ще я представлява през следващите няколко месеца", добави той.

През юли Норууд "съобщи" на страницата си във Facebook , че се е появила в първата си роля - комедиен скеч "AI Commissioner" ("Комисар по изкуствен интелект").

Норууд "написа": "Не мога да повярвам... първата ми роля е на живо! Участвам в "Комисар по изкуствен интелект" - нов комедиен скеч, който игриво изследва бъдещето на телевизионното развитие, продуциран от брилянтния екип на Particle6 Productions."

Тя "добави": "Може да съм генерирана от изкуствен интелект, но в момента изпитвам съвсем истински емоции. Толкова съм развълнувана за това, което предстои!"

"Искаме Тили да бъде следващата Скарлет Йохансон или Натали Портман, това е целта на това, което правим", каза Ван дер Велден пред Broadcast International, добавяйки, че икономическите проблеми тласкат филмовия и телевизионния бизнес към продукция с изкуствен интелект.

"Хората осъзнават, че креативността им не е нужно да бъде ограничавана от бюджет - няма ограничения в творчеството и затова изкуственият интелект наистина може да бъде полезен", продължи Ван дер Велден.

В публикация в LinkedIn, той коментира: "Публиката? Тя се интересува от историята, а не от това дали звездата има пулс. Тили вече привлича интерес от агенции за таланти и фенове. Ерата на синтетичните актьори не "идва" - тя е тук."

Particle6 е продуцирал съдържание в множество жанрове, от "Miss Holland" за BBC Three до "True Crime Secrets" за Hearst Networks и "Look See Wow!" за Sky Kids.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30188
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21531
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5426
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9086
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3879
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1862
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3712
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1844