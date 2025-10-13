3781 Снимка: AP/БТА

Северна Корея отбеляза 80-годишнината от основаването на управляващата Корейската работническа партия с мащабен нощен военен парад, проведен в столицата Пхенян на 11 октомври. Събитието бе ръководено лично от лидера Ким Чен Ун, който представи най-новото постижение на севернокорейската военна индустрия - междуконтиненталната балистична ракета "Хвасон-20" (Hwasong-20) и два вида хиперзвукови ракети.

Според официалната агенция KCNA, "Хвасон-20" е "най-мощната ядрена стратегическа система на страната" и символизира върха на амбициите на Пхенян за развитие на далекобойни ядрени способности. Предишната най-силна ракета в арсенала на Северна Корея бе "Хвасон-19".

Размерите на ракетата предполагат, че тя може да бъде оборудвана с множество бойни глави (MIRV) - което би позволило едновременно поразяване на няколко цели и значително би затруднило американските системи за противоракетна отбрана. Цялата територия на САЩ, включително столицата Вашингтон е в обсега ѝ.

"Хвасонг-20 представлява засега върховната точка на амбициите на Северна Корея за дългобойни ядрени средства за доставка. Можем да очакваме системата да бъде тествана преди края на годината," заяви Анкит Панда от американския институт Carnegie Endowment for International Peace.

Вижте снимки от парада >> >> >>

Ракетата бе превозена върху огромна 11-осева пускова установка, разработена изцяло в изолираната автаркия. През последните месеци Северна Корея извърши редица тестови изстрелвания на междуконтинентални ракети, включително усъвършенствани модели с твърдо гориво. Тези ракети предлагат значителни тактически предимства пред по-старите с течно гориво - по-мобилни са, по-лесни за прикриване и могат да бъдат изстреляни много по-бързо.

Хиперзвуковата ракета с по-малък обсег Снимка: AP/БТА

Що се отнася за хиперзвуковите ракети. Първият вид е с малък обсег, навярно около 500 километра, а вторият е с поне 1500 км. За тези ракети се знае изключително малко. Няма информация дали Северна Корея е успяла да постигне контролирана маневреност на своите бойни глави тип глайдер.

През 2020 година в. "Вашингтон пост" отбеляза, че Северна Корея има между 30 и 60 ядрени бойни глави. Макар експерименталните взривове да са прекратени, Пхенян едва ли е спрял производството на нови заряди.

По време на парада Северна Корея показа ракетна артилерийска установка, подобна на руската система "Смерч". Става дума за управляеми и високоточни тактически 600 милиметрови ракети, които се изстрелват една след друга подобно от мобилна платформа.

Танкът М2020 Снимка: AP/БТА

Показани бяха и ПВО системи, някои от които напомнят визуално на руските С-300. На парада можеше да се види и танкът М2020, който напомня доста на американския M1 Abrams.

Сред чуждестранните гости в Пхенян бяха премиерът на Китай Ли Цян, бившият руски президент Дмитрий Медведев и лидерът на Комунистическата партия на Виетнам То Лам.

Гости от Китай, Русия и Виетнам присъстваха на парада Снимка: AP/БТА

Пред тях Ким Чен Ун заяви, че войниците на Северна Корея защитават не само страната си, но и "предните постове на социализма" по света.

Северна Корея помага на Русия с войници, снаряди и ракети. Пхенян обаче не иска руско оръжие - танковете, ракетите и бронираната техника на парада са изцяло собствени. Според анализаторите Ким Чен Ун е по-заинтересован от технологичния трансфер и придобиването на боен опит от модерен конфликт. На практика армията на Северна Корея е единствената в Източна Азия участвала в съвременна война.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.