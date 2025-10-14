9121 Снимка: SpaceX

SpaceX проведе 11-ия тестов полет на своята мегаракета Starship, като изстрелването премина по план. За първи път беше използвана първа степен, която вече е летяла - по време на 8-ия изпитателен полет. Това бележи важна стъпка към една от големите цели на Илон Мъск - многократна употреба на ракетата.

С височина от около 120 метра, Starship е най-голямата и най-мощна ракета, създавана досега. Тя се състои от две степени. Super Heavy е първата степен (ускорител) и е висока 70 метра. Тя е задвижвана от 33 метанови двигателя Raptor.

Starship е втората степен, която представлява космически кораб с височина 50 метра и 6 двигателя Raptor.

И двете степени са проектирани да се връщат и използват повторно, което е ключово за бъдещите мисии на SpaceX.

Starship трябва да може да доставя до 150 тона полезен товар в ниска околоземна орбита — способност, която все още не е изпробвана.

При този тест SpaceX тества нова конфигурация на двигателите за по-прецизно и ефективно приземяване на бустера Super Heavy. Вместо да бъде уловен от кулата, както се планира за бъдеще, бустерът се приводни контролирано в Мексиканския залив.

Космическият кораб Starship успя да изведе в орбита симулатори на спътници, демонстрирайки потенциала си за комерсиални мисии. По време на полета беше повторно запален един от двигателите в орбита — ключов тест за бъдещата повторна употреба на кораба.

Преди контролираното си приводняване в Индийския океан, Starship осъществи тестово включване на двигател. Въпреки умишлената липса на термо-защитни плочки, втората степен достигна водата. Освен това Starship извърши и маневра на завой, която симулира профила на завръщане на бъдещи мисии обратно към Земята.

Корабът обаче експлодира малко след като докосна водата. От SpaceX заявиха, че не са планирали корабът да достигне водата невредим.

Тестът е от решаващо значение за програмата на НАСА "Артемида", която предвижда завръщане на хора на Луната. Starship е избрана за лунен спускаем апарат, но все още не е ясно дали ще бъде готова навреме, след серията от по-ранни неуспешни тестове.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Успешният 11-и полет обаче дава нова надежда за спазване на графика.

През 2026 г. SpaceX планира тест на презареждане в орбита между два кораба Starship — ключова технология за бъдещите лунни мисии.

Междувременно Китайската национална космическа администрация също напредва амбициозно с плановете си да изпрати астронавти на Луната до 2030 г. САЩ искат да постигнат това около 2-3 години по-рано.

