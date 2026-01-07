853 Снимка: LEGO

LEGO представи нови "умни" блокчета Smart Play по време на CES 2026, с което добавя интерактивни и "реагиращи" елементи към емблематичната си, изцяло аналогова досега, линия играчки.

Smart Play включва специална 2×4 тухличка, Smart Tag плочки и Smart Minifigures. Тухличките и минифигурите разпознават Smart Tag елементите, които са 2×2 плочки без пъпки, всяка с уникален цифров идентификатор, който определя как ще реагира играчката. Например, при комплект за хеликоптер, Smart тухличката може да светне и да издава звук на перки, като реагира реалистично на движенията по време на игра.

Технологията разчита на миниатюрен ASIC чип, по-малък от стандартна LEGO пъпка, както и на вграден говорител, акселерометър и LED светлини. Разпознаването на елементите става чрез магнитно позициониране, а новият Bluetooth протокол BrickNet позволява няколко Smart тухлички да работят заедно. LEGO подчертава, че системата разполага с подобрени мерки за сигурност и защита на личните данни.

Важно предимство за родителите е, че не се използват екрани, а настройка или сдвояване не са необходими - децата могат да започнат играта веднага.

Първите два комплекта със Smart Play ще бъдат Star Wars тематични и ще излязат на пазара на 1 март. "Luke"s Red Five X-wing" ще струва 69,99 долара, а по-големият "Throne Room Duel and A-wing" - 159,99 долара. Чрез Smart Play системата фигурите на Люк Скайуокър и принцеса Лея ще могат да взаимодействат помежду си, включително в светлинни дуели.

