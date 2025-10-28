Американският сенатор от Върмонт Бърни Сандърс отправи публичен призив към правителството на САЩ да предприеме мерки за разделянето на OpenAI, компанията, която стои зад популярния чатбот ChatGPT. В отговор на директен въпрос от Axios дали компанията, ръководена от Сам Алтман, трябва да бъде раздробена, той отговори кратко: "Да".

Изкуственият интелект

"Трябва да си поемем дълбоко дъх и да разберем, че това е като приближаващ метеор", заяви Сандърс в интервю. "Длъжни сме да се подготвим, за да се справим с цялата му сложност."

Въпреки категоричната позиция на сенатора, идеята за разделяне на OpenAI изглежда трудно осъществима. От компанията отхвърлят обвиненията в монопол.

Лиз Буржоа, ръководител на комуникационната политика в OpenAI, коментира, че пазарът от десетилетия е доминиран от няколко големи технологични компании, а растежът на OpenAI показва, че "хората намират това, което създаваме, за полезно". Според нея това е признак на "здравословна конкуренция".

Съществуват и алтернативи на моделите на OpenAI, като Gemini на Google и Claude на Anthropic, което допълнително усложнява аргументите за монопол. Въпреки това други експерти също изразяват притеснения.

Асад Рамзанали от Vanderbilt Policy Accelerator посочва като проблем "вертикалната интеграция" - пример за това е огромната инвестиция на производителя на чипове Nvidia в OpenAI. Според него "чиповете трябва да са независими от облачните услуги, а облачните услуги - от моделите с изкуствен интелект", за да има реална конкуренция.

Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
Виж още Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа

Основният мотив на Сандърс е потенциалната масова загуба на работни места, особено на стартови позиции за младите хора. Той изрази и тревога за бъдещето на човешките взаимоотношения. Като решение сенаторът предлага въвеждането на "данък върху роботите" за големите корпорации, средствата от който да се разпределят сред работниците, засегнати от автоматизацията.

Американски сенатор: Роботите на милиардерите ще ви изхвърлят на улицата
Виж още Американски сенатор: Роботите на милиардерите ще ви изхвърлят на улицата

Позицията на Сандърс е в ярък контраст с тази на Доналд Тръмп, който наскоро обяви мащабен проект за AI инфраструктура на стойност 500 милиарда долара, наречен Stargate, в който участва и OpenAI. Сандърс остро разкритикува и използването на генерирани от изкуствен интелект видеа от страна на Тръмп, заявявайки, че те не съответстват на образа на президент, който той е бил "учен да уважава в четвърти клас".

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30060
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21207
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5418
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8984
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3736
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1857
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3632
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
37
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1799