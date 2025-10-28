Американският сенатор предупреждава за масова загуба на работни места и определя възхода на изкуствения интелект като "приближаващ метеор"

355 Снимка: AP/БТА

Американският сенатор от Върмонт Бърни Сандърс отправи публичен призив към правителството на САЩ да предприеме мерки за разделянето на OpenAI, компанията, която стои зад популярния чатбот ChatGPT. В отговор на директен въпрос от Axios дали компанията, ръководена от Сам Алтман, трябва да бъде раздробена, той отговори кратко: "Да".

"Трябва да си поемем дълбоко дъх и да разберем, че това е като приближаващ метеор", заяви Сандърс в интервю. "Длъжни сме да се подготвим, за да се справим с цялата му сложност."

Въпреки категоричната позиция на сенатора, идеята за разделяне на OpenAI изглежда трудно осъществима. От компанията отхвърлят обвиненията в монопол.

Лиз Буржоа, ръководител на комуникационната политика в OpenAI, коментира, че пазарът от десетилетия е доминиран от няколко големи технологични компании, а растежът на OpenAI показва, че "хората намират това, което създаваме, за полезно". Според нея това е признак на "здравословна конкуренция".

Съществуват и алтернативи на моделите на OpenAI, като Gemini на Google и Claude на Anthropic, което допълнително усложнява аргументите за монопол. Въпреки това други експерти също изразяват притеснения.

Асад Рамзанали от Vanderbilt Policy Accelerator посочва като проблем "вертикалната интеграция" - пример за това е огромната инвестиция на производителя на чипове Nvidia в OpenAI. Според него "чиповете трябва да са независими от облачните услуги, а облачните услуги - от моделите с изкуствен интелект", за да има реална конкуренция.

Основният мотив на Сандърс е потенциалната масова загуба на работни места, особено на стартови позиции за младите хора. Той изрази и тревога за бъдещето на човешките взаимоотношения. Като решение сенаторът предлага въвеждането на "данък върху роботите" за големите корпорации, средствата от който да се разпределят сред работниците, засегнати от автоматизацията.

Позицията на Сандърс е в ярък контраст с тази на Доналд Тръмп, който наскоро обяви мащабен проект за AI инфраструктура на стойност 500 милиарда долара, наречен Stargate, в който участва и OpenAI. Сандърс остро разкритикува и използването на генерирани от изкуствен интелект видеа от страна на Тръмп, заявявайки, че те не съответстват на образа на президент, който той е бил "учен да уважава в четвърти клас".

