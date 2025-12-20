"Тесла" (Tesla) представи в Берлин своя хуманоиден робот, наречен "Оптимус" (Optimus), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Tesla

Машината раздаваше пуканки на коледния пазар в търговския център LP12, известен още като Mall of Berlin. Роботът вземаше малки кутии с пуканки, пълнеше ги и ги подаваше на посетителите. 

Пред щанда се образува дълга опашка. Както и при други подобни демонстрации на "Тесла", остана неясно до каква степен "Оптимус" действаше автономно или поне частично се управляваше дистанционно.

Макар че продажбите на електрическите автомобили на "Тесла" вероятно ще спаднат отново тази година, главният изпълнителен директор Илон Мъск обяви, че бъдещето на компанията е в самоуправляващите се "роботаксита" и хуманоидните роботи.

Мъск също така предсказа, че в бъдеще в света ще има повече роботи, отколкото хора. Самоуправляващите се автомобили и роботи ще доведат до "свят без бедност", в който всеки ще има достъп до най-добрите медицински грижи. "Оптимус" ще бъде невероятен хирург, смята той.

Мъск заяви, че се надява да започне производството на роботите до края на следващата година.

